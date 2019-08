Spielplan veröffentlicht – Ahlener SG muss zunächst hoch in den Norden

Ahlen -

Der hohe Norden ist das Handball-Mekka der Republik. Kein schlechter Ort also, um in die neue Saison der 3. Liga zu starten. Die Handballer der Ahlener SG geben Ende August im ostfriesischen Aurich ihr Debüt. Danach kommt gleich ein dicker Brocken in die Friedrich-Ebert-Halle.