Jetzt geht es mit großen Schritten in den Endspurt der Vorbereitung. Schon in rund zwei Wochen beginnt für die Drittliga-Handballer der Ahlener SG wieder die Saison. Der Spielplan hat der Mannschaft von Sascha Bertow zunächst eine Auswärtspartie beschert. Bevor es aber am 25. August hoch in den Norden zum ostfriesischen OHV Aurich geht, steht erst mal der Weg in die entgegengesetzte Richtung an: Gestern Abend brach der ASG-Tross ins Trainingslager im luxemburgischen Differdingen auf.

Tests gegen Saarlouis und Berchem

Dort will Bertow die nächste Intensitätsstufe zünden. Auf dem Programm stehen bis zu drei Einheiten täglich und Testspiele. Am Freitagabend wird zunächst gegen den deutschen Drittligisten HG Saarlouis aus der Südstaffel getestet. Am Samstag ist dann ein kleines Turnier mit Saarlouis und dem luxemburgischen Erstligisten Handball Club Berchem mit je zwei Mal 15 Minuten Spielzeit vorgesehen. „Die Belastung ist mit den ganzen Einheiten relativ hoch. Da muss man die Spiele etwas kürzer machen“, sagt Bertow.

Dem Ahlener Coach ist es aber ganz recht, dass es nun in die Vollen geht. Denn der Start in die Vorbereitung verlief wegen der Urlaubspläne einiger seiner Akteure „ein bisschen schleppend. Das ist nicht schön, aber nicht zu ändern. Jetzt hängen wir noch ein bisschen hinterher, sind aber insgesamt auf einem guten Weg.“

TVE zieht erst am Schluss komplett weg

Das jüngste Testspiel vom Mittwochabend gibt ihm da Recht. Gegen den bisher dicksten Brocken, den Zweitligisten TV Emsdetten, gab es zwar eine deutliche 28:41 (15:18)-Niederlage. „Das spiegelt aber nicht den Spielverlauf wider“, so Bertow. Beobachter der Partie sahen es genauso und eine ASG, die sich bis eine Viertelstunde vor Schluss ihrer Haut zu wehren wusste. Denn da stand es lediglich 27:24 für den TVE, der sich erst gegen etwas entkräftete Gäste mit einem 7:0-Lauf richtig abzusetzen vermochte. „Am Ende haben wir etwas den Faden verloren und uns viele Gegenstöße gefangen. Die laufen die in der 2. Liga auch noch mal ganz anders“, gestand Bertow.

Sackmann nach hartem Einsteigen lädiert

Das änderte aber nichts an seiner grundsätzlich positiven Einschätzung des Tests. „Wir hatten in Emsdetten sehr viele sehr gute Ansätze drin. Wir waren dabei nur nicht konstant genug“, hat der ASG-Trainer zufrieden festgestellt. Dickster Wermutstropfen: Nach einem überharten Einsteigen und Rot für einen Emsdettener Spieler war für Ahlens Neuzugang Luca Sackmann vorzeitig Schluss. „Dass einer in einem Vorbereitungsspiel Rot sieht, habe ich auch noch nicht erlebt“, war Bertow bedient. Immerhin: Für Sackmann könnte die Szene glimpflich vonstatten gegangen sein. Zwar stand die Untersuchung noch aus. Es könnte sich aber „nur“ um eine schmerzhafte Prellung handeln. Dann stünde dem nächsten Härtetest im Trainingslager nicht viel im Weg.