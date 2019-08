Mit diesen Zielen startet RW Ahlen in die neue Saison

Die Zustände rund ums Wersestadion ähnelten zuletzt den Zeiten vor der Wende. Keine Sorge, es hat keine Stasi-Bespitzelung stattgefunden. Und Mauerbau fand ausschließlich im Übungsbetrieb statt. Eines aber war nahezu identisch. „Wir hatten eine Trainingsbeteiligung wie die DDR eine Beteiligung bei Wahlen, sie lag schätzungsweise bei 99,9 Prozent“, flachst Christian Britscho .

Ein Umstand, der den Trainer von Rot-Weiß Ahlen außerordentlich freut. Denn das brachte ihn in die glückliche Lage, seine Ideen ausführlich vermitteln zu können. Ob das geklappt hat, zeigt sich erstmals zum Saisonauftakt am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den FC Eintracht Rheine . Viel Wert hat Britscho in der Vorbereitung auf defensive Stabilität gelegt. „Überspitzt gesagt war es in der letzten Saison fast egal, wie viele Tore wir geschossen haben. Es wurde schwierig für uns zu gewinnen, weil wir mindestens genauso viele Tore kassiert haben“, sagt Britscho.

RWA setzt auf Vorwärtsverteidigung

Dieses Szenario soll künftig der Vergangenheit angehören – dank eines schnelleren Umschaltverhaltens und deutlich mehr Laufbereitschaft auch im Rückwärtsgang. „Wir sind zu Fuß deutlich besser unterwegs“, glaubt Joachim Krug . Der Sportliche Leiter hat in Abstimmung seinem Chefcoach bewusst junge, laufstarke Spieler für die Außenbahnen verpflichtet.

„Bei Ballverlust fängt das Verteidigen schon vorne an“, sagt Krug. Er ist der Ansicht, mit Mike Pihl und dem (allerdings eher im Zentrum vorgesehenen) Pascal Schmidt die passenden Kandidaten gefunden zu haben, die diese Kriterien erfüllen. Zumal auch Enes Güney und der wiedergenesene Roman Zengin auf die Stellenbeschreibung passen.

Das Plus an Laufbereitschaft soll dazu führen, die Anzahl der Gegentreffer zu minimieren. „Das war bei der Suche neuer Spieler unser Hauptaspekt“, unterstreicht Krug. Darüber hinaus möchten die Ahlener – in den vergangenen beiden Jahren eines der heimschwächsten Teams der Oberliga – ihr Publikum wieder mit attraktiven und erfolgreichen Auftritten zurückgewinnen.

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

„Für das Preis-Leistungsverhältnis haben wir ein ordentliches Team auf die Beine gestellt. Wir müssen nicht mehr da unten rumschwirren. Wir dürfen der Mannschaft ruhig zumuten, eine bessere Rolle zu spielen“, formuliert Joachim Krug gewachsene Ansprüche.

Der SC Wiedenbrück hat aus seiner Sicht die größten Chancen, Meister zu werden. Auch des RSV Meinerzhagen, den ASC 09 Dortmund und die U21 des SC Paderborn schätzt der Sportliche Leiter stark ein. „Dahinter hat fast jeder eine Chance, oben ranzurücken – auch wir“, glaubt Krug. Zwei Aspekte seien ihm besonders wichtig: „Erstens nicht in Abstiegsgefahr zu geraten und zweitens oben anzuklopfen“ – aber in eben genau dieser Reihenfolge.

Den Kader sieht er gut aufgestellt. Das gilt nach dem Ausfall des aus Haltern verpflichteten Stephan Tantow (Knorpelschaden im Knie) allerdings nicht für die Torhüterposition. „Es wäre fahrlässig, wenn wir hier nicht nach Ersatz suchen würden“, sagt Christian Britscho. Gegen Rheine wird Bernd Schipmann das Mandat erhalten. Ersatzkeeper René Grabowski attestiert Krug in der Vorbereitung „einen großen Sprung“ gemacht zu haben. Dennoch soll noch ein weiterer Schnapper verpflichtet werden – womöglich Jan de Boer.