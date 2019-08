Der Neue schnürt den Doppelpack: RW Ahlen siegt zum Auftakt gegen Rheine

Pascal Schmidt , vormals in Diensten der Hammer Spielvereinigung, heißt der junge Mann, der sich selbst und seiner neuen Mannschaft einen gelungenen Einstieg in die Oberliga bescherte. Mit zwei Treffern schoss der Neu-Ahlener die Britscho-Elf zum 2:0 (0:0)-Sieg über Eintracht Rheine. Bei Spielern und Verantwortlichen war hernach deutlich die Erleichterung herauszuhören.

Denn die beiden Treffer waren jeweils für sich und in der Gesamtabrechnung so etwas wie Brustlöser für die zaghaft-nervösen Wersestädter gewesen. Beide Tore hatte der Mittelfeldmann in der zweiten Hälfte (57. und 79. Minute) erzielt. Beide waren sie sehenswert und schlugen rechts oben und rechts halbhoch ein. Aber am wichtigsten: Beide gaben erkennbar Sicherheit.

Schmidt trifft doppelt und sehenswert

Das 1:0 in der 57. Minute hatte Ahlens Luca Steinfeldt mit einer Balleroberung tief in des Gegners Hälfte eingeleitet. Steinfeldt trug den Ball mit einem guten Antritt bis an den Strafraum, fand in der Mitte Mike Pihl, der wiederum zum heraneilenden Schmidt weiterleitete. Und der netzte gekonnt oben rechts ein. Da hatte der Ex-Ahlener Philipp Hinkeroke im Rheinenser Tor nullkommanull Abwehrchance.

Tor Nummer zwei wurde wieder von Pihl vorbereitet, fiel aber noch etwas mehr aus dem Nichts als das erste. Nach einem Einwurf passte Pihl zu Schmidt, der am Strafraum einen kurzen Haken schlug und dann von der Strafraumgrenze abzog. Wieder war der Ball drin.

Punkte sind das Wichtigste für RWA

Schmidt war also eindeutig der Matchwinner dieses ersten Spieltags. Ein Umstand, der ihn zu freuen, aber keinesfalls zu Kopf zu steigen schien: „Wer die Tore macht, ist ja egal. In erster Linie ist es wichtig, dass wir als Mannschaft die drei Punkte geholt haben“, sagte er bescheiden. „Natürlich war das aber ein schöner Einstand – für mich, für das Team und für die Fans.“

Und ein besonders wichtiger Einstand, möchte man ergänzen. Denn niemandem war entgangen, dass die erste Hälfte für die Gastgeber alles andere als nach Plan gelaufen war. Schmidt nannte den Auftritt „vogelwild und grottenschlecht“, monierte viel zu viele lange Bälle. Damit hatte er den reichlich nervösen Auftakt vielleicht zu schwarz gemalt. Aber lieber so als zu viel Selbstzufriedenheit, nur weil am Ende das Ergebnis stimmt.

Gastgeber trauen sich zunächst wenig zu

Auffällig war auf jeden Fall, dass sich die Rot-Weißen vor der Pause kaum über die Mittellinie trauten oder es einfach nicht schafften, bis in die gefährlichen Räume reinzuspielen. Es schien, als ginge es den Ahlenern zunächst bloß um Fehlervermeidung. Und darüber vergaßen sie etwas das Fußballspielen.

Rheine war in den ersten 45 Minuten zwar auch nicht so zwingend, dass die Führung überfällig gewesen wäre, aber eben der Aktivposten. Die Mannschaft von Tobias Wehmschulte war darum bemüht, das Spiel zu machen und den Gegner unter Druck zu setzen.

„Die erste Hälfte war von unserer Seite sehr von Nervosität geprägt. Rheine hat’s gut gemacht. Sie haben sich erkennbar auf uns vorbereitet“, gestand Christian Britscho .

Seine Mannschaft sah der RWA-Coach nach Wiederanpfiff aber deutlich verbessert. „Aufgrund der zweiten Hälfte, wo wir keinen Schuss und keine Chance zugelassen haben, denke ich, ist der Sieg aber verdient.“

Britscho mit zweiter Hälfte gut zufrieden

Die Defensive, bisher das Sorgenkind des Übungsleiters, machte ihre Sache tatsächlich überwiegend gut. Das Tor von Bernd Schipmann blieb dementsprechend sauber. Das war in der vergangenen Saison selten der Fall. „Eine gute Defensive, ein sicherer Torhüter und ein treffsicherer Pascal Schmidt haben uns heute den Sieg gebracht“, fand Britscho. Und den ersten Sieg im ersten Spiel zu holen, war schließlich das Ziel. Zaubern können sie immer noch.