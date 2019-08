Amanuel Desale wird in Ostbevern Zweiter und ist sauer auf den Sieger

Das war ein klares Statement. Als Amanuel Desale von der LG Ahlen als Zweiter des Zehn-Kilometer-Laufs ins Ziel kam und die ausgestreckte Hand des Siegers Reuben Hoyte sah, winkte er ab und ließ den Engländer einfach stehen. Der Mann aus Eritrea hatte keine Lust auf diese Fair-Play-Geste, weil er sich auf der Strecke unfair behandelt fühlte.

„Der Wind war sehr stark, und ich musste sieben Kilometer lang fast immer vorne laufen. Ich habe ihm gesagt, er solle auch mal nach vorne gehen. Das hat er aber nicht gemacht“, klagte Desale. Hoyte sei die meiste Zeit in seinem Windschatten geblieben, ehe sich nach rund drei Viertel der Strecke absetzte und mit 34:34 Minuten gewann.

15. Bever-Lauf des BSV Ostbevern 1/170 15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: 10 Kilometer und Halbmarathon Foto: Ralf Aumüller

Der Brite konnte Desales Reaktion nicht verstehen. „Das ist so in einem Rennen“, kommentierte der 19-Jährige lapidar auf Englisch seine Taktik. Seine Mutter Caroline Hoyte war mit 38:31 Minuten die schnellste Frau über zehn Kilometer beim Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern. Die Familie aus Brighton, die vor zwei Jahren schon mal in Ostbevern gestartet ist, besuchte Verwandte, wohnte in Marienfeld und ist am Samstag direkt von einem Abstecher nach Bayern ins Beverstadion gekommen. Am Sonntag reiste sie zurück in die Heimat.

Thiemann in den Top 20

Desale führt nach seinem zweiten Platz in 35:06 Minuten die Wertung um die Volksbank-Cup-Serie an. Sascha Thiel vom Tri-Team der Warendorfer SU wurde Dritter in 36:01 Minuten. Desale will an den weiteren Cup-Läufen über zehn Kilometer in Einen, Telgte und Everswinkel teilnehmen. Dann trifft er wohl auf seinen ehemaligen Ahlener Teamkollegen Jonas Barwinski, der vergangenes Jahr souverän gewann, und Seriensieger Philipp Kaldewei aus Oelde. Beide befinden sich derzeit unabhängig voneinander zum Wandern in Österreich und ließen deshalb den ersten Start in Ostbevern aus

Die unterschiedliche Deutung der Renntaktik von Hoyte und Desale war der einzige Zwist bei der 15. Auflage des Volkslaufs. „Die Stimmung war sehr gut“, betonte BSV-Lauftreffleiter Dominik Brune. „Der Wind war heftig, trotzdem hatten wir ein sehr gutes Starterfeld.“ 493 Läufer und Walker kamen ins Ziel und damit nur zwei weniger als im Vorjahr.

Bever-Lauf in Ostbevern 1/161 15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern: Bambini-Lauf, Schüler-Lauf, fünf Kilometer und Walking Foto: Ralf Aumüller

Mit dabei war auch eine große Gruppe der LG Ahlen. So wurde Desales Teamkollege Leon Thiemann über die zehn Kilometer 19. der Gesamtwertung. Seine 41:09 Minuten bedeuteten zudem Rang fünf der männlichen Hauptklasse. Nur zehn Sekunden später finishte Marcel Holtrup, dessen 41:19 Minuten (23. Gesamt) sogar für den ersten Platz der M30 reichten.

Hunkemöller auf Platz zwei

Die gebürtige Sendenhorsterin Theresa Hunkemöller, für die LG Ahlen unterwegs, wurde in diesem Hauptlauf Zweite der weiblichen Hauptklasse in 44:49 Minuten (53. Gesamt). Ebenfalls aus Ahlen stammten Bernd Redemeyer (45:59; 67. Gesamt; 13. M50), Ralf Wulle (53:57; 149. Gesamt; 20. M55) und Barbara Kehne (1:04:42; 219. Gesamt, 6. W55). Zudem stellten die Wersestädter beim Halbmarathon und über fünf Kilometer je einen Teilnehmer. Jürgen Pollmeier brauchte für die gut 21 Kilometer 1:54:33 Stunde (33. Gesamt, 2. M50).

Der Sieger hieß hier Jan Geisemeier. Der 23-Jährige aus Versmold absolvierte seinen ersten Halbmarathon – und siegte auf Anhieb in 1:19:30 Stunden. Josefine Rusaks (LG Ahlen) 21:50 Minuten über die fünf Kilometer brachten ihr den dritten Platz der Frauen ein (23. Gesamt). Amanuel Desale war am Ende indes wieder etwas versöhnlicher. Der 28-jährige sagte nach der Siegerehrung: „So etwas passiert im Sport nun mal.“