Beim Turnier des ZRFV Ostenfelde-Beelen waren auch einige Ahlener vertreten. Tabea Hartleif (PSG Alt-Ahlen) wurde auf Schumi Fünfte einer Dressurprüfung Kl. L auf Kandare ( WN 6.50). Zudem wurde sie ebenfalls auf Schumi Vierte in einer Dressurreiterprüfung Kl. L* (geschlossene Prüfung/WN 7.00). Platz zwei in der kombinierten Dressur- und Springprüfung Kl. A gab es derweil für Maxima Hohenhorst (RFV Ahlen) und Been crazy lys (WN 7.40).

Ihre Vereinskollegin Michaela Jordan belegte in einer Dressurprüfung Kl. S auf Livius K Rang sechs (66,190 Prozent). In der Dressurreiterprüfung der Kl. A (geschlossene Prüfung) belegte Kerstin Altebäumer vom RFV Enniger-Vorhelm in der Abteilung A auf Korsyka Platz sieben (WN 6.70). In Abteilung B schaffte es ihre Vereinskollegin Jana Keimeier auf Ricky Lee sogar bis auf Rang drei (WN 7.60). Sie wurde überdies Sechste einer Dressurprüfung Kl. A** auf Ricky Lee (WN 6.60).

Unterdessen landete Lisanne Kelker bei einem Caprilli-Test mit Willow auf Platz vier (WN 7.00). Zweite wurde sie zudem beim Springreiterwettbewerb auf Willow (WN 7.40) und Vierte beim Dressurreiterwettbewerb (Hufschlagfiguren) mit Willow mit exakt derselben Wertnote. Katja Kelker belegte derweil auf Graniti‘s Glöckchen Platz acht bei einer Dressurprüfung Kl. A* (WN 7.00). Der vierte Platz ging außerdem an Lucy-Marie Schröder (RFV Milte-Sassenberg) auf Clein aber Fein und Lara Schlüter (RFV Enniger-Vorhelm) auf Murphy bei der Kostüm-Kür für Paare.