„Wir hatten keine wirkliche Resonanz, auch nicht aus der Mannschaft. So recht wollten die Spieler selbst nicht mehr“, gesteht Maack . Nach vielen Abmeldungen im vergangenen Jahr seien allerdings auch nur noch vier, fünf übrig Spieler geblieben. „Wir hätten also ohnehin von den oberen Teams auffüllen müssen“, so Maack.

Nun ist der Weg umgekehrt. Die verbleibenden B-Liga-Akteure werden bei den beiden ersten Mannschaften mittrainieren. „Natürlich ist es ein bisschen traurig, dass wir diesen Weg jetzt gehen müssen, aber man kann es auch nicht ändern“, so Maack. „Nackenschläge gehören im Sport dazu. Damit müssen wir leben.“