Die Ahlener SG hat ihr Testspiel gegen die Sportfreunde Loxten mit 27:30 verloren. Für Trainer Sascha Bertow bieten sich noch zwei weitere Gelegenheiten, die Form seiner Mannschaft zu überprüfen: Am heutigen Freitag beim Drittligisten Hannover Burgwedel (20 Uhr) sowie am morgigen Samstag beim Oberligisten HC TuRa Bergkamen (16.45 Uhr). Eine Woche später startet die ASG dann am Sonntag, 25. August, mit einem Auswärtsspiel beim OHV Aurich in die Saison.