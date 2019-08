Die Trainingsbeteiligung war überdurchschnittlich, der Einsatzwille und die Lernbereitschaft seiner Akteure hoch. Und doch ist der neue Übungsleiter von Vorwärts Ahlen, Oliver Glöden , nicht richtig zufrieden mit der Vorbereitung. Denn vor allem die extrem warmen Wetterbedingungen machten den Kickern vom Lindensportplatz zu schaffen.

„Es war teilweise sehr heiß. Wir mussten die geplanten Testspiele absagen. Die Gesundheit geht klar vor , aber so konnten wir erst dreimal spielen“, sagte Glöden. Bislang traten die Vorwärtsler nur gegen die SG Selm (2:2), den TuS Freckenhorst (0:7) und zuletzt bei der SG Sendenhorst (2:2) an. Die Begegnung gegen die Ahlener SG ist ausgefallen. Nach dem Geschmack von Glöden ist das viel zu wenig: „Trainieren ist gut, aber es geht nichts über die Spielpraxis. Schließlich machen die Gegner ja nicht genau das, was man möchte.“

Trainingsphase wird verlängert

Das ist auch der Grund, warum er die intensive Trainingsphase verlängern möchte. „Wir werden damit wahrscheinlich auch noch in die ersten zwei, drei Wochen der Saison reingehen“, kündigt Glöden an. Denn mit einem Mittelfeldplatz möchte er sich auf keinen Fall begnügen.

„Wir wollen um den Aufstieg mitspielen“, bekennt er ehrgeizig – obgleich er die Konkurrenz mit Walstedde, Ennigerloh, Neubeckum, ASK Ahlen, Wadersloh und Vorhelm natürlich auf dem Zettel hat. „Mal schauen, wer da den längeren Atem hat.“

Kniffliger Saisonauftakt

Sein Kader sei auf jeden Fall bestens aufgerüstet und umfasst luxuriöse 28 Spieler. Petros Tarambuskas (SKS Ahlen) und Sanel Mehovic (Ziel unbekannt) haben die DJK zwar verlassen. Doch demgegenüber stehen mit Maximilian Krömer, Mika Nicolai, Steven Kreft, Taarik Sait, Torwart Roy Lischka, Tagi Moradi (alle eigene A-Jugend), Sinan Buran (SG Gahmen), Hendrik Wiesmann (A-Jugend Beckumer SpVg) und Sebastian Pälmke (steigt nach Pause wieder ein) zahlreiche Neuzugänge. An der Seitenlinie wird zudem Ismail Yerli als Glödens Assistent und in Notfällen als spielender Co-Trainer fungieren.

Den Saisonauftakt – erst geht es am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Germania Lette, dann folgen die Partien gegen SuS Enniger und TuS Wadersloh – schätzt Glöden durchaus als knifflige Aufgabe ein.

„Letztes Jahr hatte Vorwärts ähnliche Gegner zu Beginn der Spielzeit und wir wissen ja alle, wo das hingeführt hat“, sagt der Coach, der damals noch Vorhelm betreute. Dennoch sei ein guter Start in die neue Saison wegen der „nicht optimalen“ Vorbereitung extrem wichtig.