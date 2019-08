Keine Zurückhaltung mehr: ASK Ahlen bläst zum Angriff auf die Tabellenspitze

2015 wurde der Verein Ditib Ahlen Spor Kulübü gegründet. Mit viel Eifer, Enthusiasmus und Engagement kickten sich die ambitionierten Fußballer in den Folgejahren von der Kreisliga C hoch bis in die Kreisliga A. Dort angekommen, wurde der letztjährige Frischling sofort Siebter.

Aber mit einem soliden Platz im Mittelfeld möchte sich ASK nicht mehr zufriedengeben. „Wir wollen ganz oben angreifen“, hält Serkan Aldemir mit seinen Ambitionen nicht hinterm Berg. Personell hatte der Verein bereits im Winter ordentlich aufgerüstet und sieben Spieler geholt.

Kader mit Profis aus Rumänien verstärkt

In der Sommerpause wurde nun weiter nachjustiert: Mit Yusuf Güney (SpVg Bönen), Enes Kurt (FSG Ahlen), Enes Carsambali (eigene U23), Alexandru und Ionel-Sebastian Covit (beide CSM Metalul Reșița/ 2. Rumänische Liga), Yasin Eren (Rückkehr), Metehan Sahin (A-Jugend Beckumer SpVg) sowie den drei Torhütern Georgi Georgi (PO Moudanion, 3. Griechische Liga), Semih Cicek (SV Neubeckum) und Murat Gökce (Ahlener SG) wechselten gleich zehn Akteure zu ASK. Ebenso gibt es mit einer neu ins Leben gerufenen U23 zusätzlich weitere Spieler, die bei personellen Engpässen aushelfen sollen.

„Wir haben die U23-Jungs jetzt schon in unseren Testspielen eingesetzt und ganz viel ausprobiert“, sagt Serkan Aldemir. Schließlich sei die Saison lang und das Team möchte für alle Eventualitäten gewappnet sein.

Viele Tore in den Testspielen

Von den Abgängen schmerzt besonders der von Kapitän und Defensivmann Samet Maskar in Richtung Beckum. Ebenso verließen Vesko Hamidovic (Aramäer Ahlen) und Fatih Tas (TSC Hamm) den Verein. Die zurückliegende Vorbereitung bewertet Aldemir als „hart, aber erfolgreich“. Froh sei er darüber, früh gestartet zu sein: „So war es nicht so tragisch, dass wir wegen der Hitze ab und zu nicht so viel machen konnten.“

Zudem absolvierten die ASK-Fußballer gegen die eigene U23 (9:0), Vorwärts Ahlen 2 (2:2), IG Bönen (0:5), TuS Germania Lohauserholz-Daberg 2 (7:4) und Türkspor Dortmund (2:9) eine ganze Reihe von Testspielen. „Wir haben gesehen, dass wir – wenn alle an Bord sind – mit den spielerisch starken Mannschaften sehr gut mithalten können“, ist der Coach mit den Eindrücken zufrieden. Die Ergebnisse seien dabei nicht relevant. „Wir haben vorher teilweise trainiert und die Jungs gequält.“

Auch die Stärken und Schwächen kamen dabei zum Vorschein: Offensiv sind die Ahlener gut aufgestellt. Dafür hapert es noch beim Umschaltspiel. „Daran arbeiten wir aber noch“, versichert Aldemir. Auf die neue Saison freut er sich schon – auch, wenn der SV Neubeckum am Sonntag (15 Uhr) als erster Gegner gleich wirklich schwer einzuschätzen sei. „Wir wollen aber auf jeden Fall gewinnen und guten Offensivfußball abliefern“, kündigt Serkan Aldemir an.