Während die einen noch schnell in den Sommerurlaub entschwinden, ist für die Fußballer von Rot-Weiß Ahlen die freie Zeit längst vorbei. Die Sonne im Herzen tragen sie seit dem vergangenen Wochenende aber auch – dem 2:0-Sieg zum Auftakt der Oberliga-Saison sei Dank.

Der hat noch einmal einen Schub gegeben. Die Stimmung fand Coach Christian Britscho zwar schon in der Vorbereitung gut. Nun sei sie aber bestimmt nicht schlechter geworden. Und auch deshalb spürt der Chefstratege wohl schon am Freitag „die Vorfreude auf den Sonntag steigen“. Mit den Ahlenern auf dem sonnigen dritten Platz – einer schönen Momentaufnahme – geht es dann zum ersten Tabellenführer der jungen Spielzeit – dem TuS Ennepetal.

Nach vorne ist bei RWA „viel Luft nach oben“

Den eigenen Auftakterfolg will Britscho derweil weder in die eine noch in die andere Richtung überbewertet wissen. „Nur weil man gewonnen hat, ist ja nicht alles gut“, sagt er. „Es ist uns nicht entgangen, dass wir gegen Rheine keine gute erste Hälfte gespielt haben.“

Vor allem nach vorne sei noch „viel Luft nach oben“. Aber das sei eben zu Saisonbeginn ein ganz normaler Prozess. „Da will ich nichts reininterpretieren.“ Andererseits sieht Britscho in den wenigen Chancen, die sich die Eintracht gegen seine Mannschaft erarbeiten konnte, ein Indiz dafür, dass sein RWA den Gedanken an mehr defensive Stabilität angenommen hat. „Wenn man dann noch mit 2:0 gewinnt, ist das nicht das Schlechteste“, findet er. Für den Moment ist er also ganz gut zufrieden.

Wilde Schlussphase mit vier Toren bringt TuS Tabellenführung

Das dürfte auch für TuS-Coach Alexander Thamm gelten. Ergebnistechnisch lief der erste Spieltag für Ennepetal noch einen Tacken besser. Denn mit dem 5:3-Sieg beim TuS Erndtebrück haben es die Ruhrgebietler zur Tabellenführung gebracht. „Den Spitzenreiter nehmen wir gerne mit“, sagte Thamm anschließend gegenüber der Westfalenpost. „Aber das darf man am ersten Spieltag nicht überbewerten.“ Zumal die insgesamt drei Gegentore andeuten könnten, dass seine Elf mit der defensiven Stabilität noch ihre Probleme hat.

Die Betonung liegt aber auf dem Konjunktiv. Denn auch für Ennepetal gilt, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. „Wenn einer fünf Tore gegen Erndtebrück schießt, würde ich mir auch eher Gedanken darum machen“, gibt Britscho zu Bedenken. Er erwartet für seine Defensive jedenfalls eine „wahnsinnig intensive“ Partie.

Zwei kampfstarke Teams prallen aufeinander

Ennepetals erstes Spiel hat der RWA-Coach zwar nicht im Video studieren können, weil es schlicht nicht aufzufinden war. Informationen hat er aber dennoch bekommen. Und die besagen, dass da eine „sehr kampfstarke, körperbetonte Truppe mit Gardemaß“ auf seine Mannschaft zurollt. Genau in diesen Punkten sieht er die Ahlener aber ebenfalls stärker aufgestellt als im Vorjahr. „Das wird im Vergleich wohl nicht uninteressant“, so seine Einschätzung.

Und von der hat er noch eine auf Lager, die die eigene Anhängerschaft besonders gerne hören dürfte: „Ich glaube fest daran, dass wir am Sonntag nicht ohne Torerfolg nach Hause kommen.“ Behält er damit Recht, dürfte die Stimmung bei den Ahlenern noch etwas sonniger ausfallen.

Sonntag, 15 Uhr; Bremenstadion Erndtebrück