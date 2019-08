Drepper packt den Drehschuss aus: RW Ahlen unterliegt TuS Ennepetal

Denn in einem ansonsten sehr kampfbetonten Spiel mit guten Defensivleistungen auf beiden Seiten und nur wenigen Großchancen packten die Gastgeber spät noch den Lucky Punch zum 1:0 (0:0) aus.

Stürmer Dennis Drepper feuerte in der 81. Minute einen unhaltbaren Drehschuss auf das Tor des ansonsten spitzenmäßig aufgelegten RWA-Keepers Bernd Schipmann . Der wurde später auch von Christian Britscho für seine „super Leistung“ ausdrücklich gelobt, war in dieser Szene aber einfach machtlos. Und obwohl die Wersestädter in der Schlussphase noch einmal alles – auch Schipmann – nach vorne warfen, blieb es bei dem etwas schmeichelhaften Sieg für den TuS.

Wieder zu wenig Dampf nach vorne

„Wir haben es heute definitiv im Vorwärtsgang verloren“, kritisierte Christian Britscho. „Gegen Ennepetal kannst du definitiv mal ein Tor kassieren. Defensiv war das gegen eine Mannschaft mit solchen offensiven Waffen trotzdem sehr gut. Aber wir haben es heute in unserem Passspiel und in den Eins-gegen-eins-Situationen einfach nicht besonders gut gelöst“, sagte der RWA-Coach. „So haben wir uns dann zu wenig Chancen kreiert.“ In der Folge blieb das fest versprochene Auswärtstor aus. Der entscheidende Unterschied sei eben dieser eine Moment gewesen. „Alles kannst du nicht verhindern. Aber das war heute eigentlich ein typisches 0:0. Schade“, so Britscho.

Ennepetal einziges Team mit zwei Siegen

Die Ennepetaler sind damit nach zwei Spieltagen das einzige Team der Oberliga mit zwei Erfolgen (zuletzt 5:3 beim TuS Erndtebrück gewonnen) und stehen dementsprechend an der Spitze. Die Britscho-Elf musste Tabellenplatz drei einstweilen wieder räumen und liegt nun im Mittelfeld.

Fußball-Oberliga 2019/2020: TuS Ennepetal - Rot-Weiß Ahlen 1/30 Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Viel Kampf, wenige Chancen

Die Partie hatte viel von dem, was Ahlens Trainer im Vorfeld erwartet hatte: Dass da nämlich zwei durchaus kampfstarke Teams aufeinandertreffen würden. Genau so kam es. Nach zunächst vorsichtigem Abtasten auf beiden Seiten hatten die Hausherren die erste gute Gelegenheit nach einer Viertelstunde. Sven Höveler hatte ein Kopfballduell verloren und Abluha El Youbari stand danach blank vor Schipmann, der jedoch auf dem Posten war.

Bernd Schipmann glänzt im Ahlener Tor

Auf der Gegenseite verzog Sebastian Mai (25.) am Fünfmeterraum, nachdem Giuliano Nieddu per Chip und Mike Pihl per Flanke die Vorarbeit geleistet hatten. Glück hatten die Ahlener nach einer halben Stunde, dass Drepper an einer Hereingabe von Deniz Yasar vorbeirutschte. Und schließlich rettete Schipmann noch mit einer glänzenden Fußabwehr gegen Dreppers Versuch aus kurzer Distanz.

Ahlens Schlussmann musste auch in der 50. Minute eingreifen und spitzelte einen überraschend direkt auf seinen Kasten gezogenen Freistoß aus spitzem Winkel noch über die Latte. RWA hatte nach 65 Minuten eine weitere gute Chance. Doch Pascal Schmidt traf knapp daneben.

Es war also fast schon klar, dass die Mannschaft mit dem ersten Tor beste Chancen haben würde, den Platz als Sieger zu verlassen. Und so kam es dann ja auch durch Dreppers späten Treffer. Die Ahlener hätten das 0:1 zwar noch durch Schmidt (82.) und Sven Höveler (83.) sowie Enes Güney (91.) reparieren können, scheiterten jedoch. So mussten sie – wenn auch knapp – in die erste Saisonniederlage einwilligen.

Statistik

TuS Ennepetal (4-2-3-1): Weusthoff – Gerding, Yasar, Bollmann, Siepmann (79. Lepore/91. Fröhlich) – Hausmann (65. Williams), Matten – El Youbari, Breilmann (53. Kherlopian), Gallus – Drepper

RW Ahlen (4-3-3): Schipmann – Schurig, Höveler, Lindner, Eickhoff – Cieslak, Nieddu (79. Schmitz), Schmidt – Pihl (64. Güney), Steinfeldt, Mai (74. Zengin).

Tore: 0:1 (81.) Drepper

Schiedsrichter: Stefan Tendyck

Gelbe: El Youbari, Yasar, Drepper, Cieslak, Pihl, Höveler

Zuschauer: 180

Beste: Schipmann, Lindner, Bollmann