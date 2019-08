Die Vorhelmer, die in der Kreisliga A mit einem 4:1-Erfolg gegen Germania Stromberg gleich die Tabellenspitze erklommen haben, treten um 18.30 Uhr beim SV Neubeckum an. Die morgigen Gastgeber besiegten am Sonntag ASK Ahlen mit 2:1.

Um 19.30 Uhr spielt Vorwärts Ahlen auf dem heimischen Lindensportplatz gegen SuS Enniger, das zuletzt zu einem 2:2 bei Roland Beckum 2 kam. Die Partie dürfte für die Mannschaft von Oliver Glöden eine willkommene Gelegenheit sein, den 1:3-Fehlstart gegen Germania Lette vergessen zu machen.

Die anderen Ahlener Mannschaften müssen erst kommende Woche Donnerstag, 29. August, zur ersten Runde antreten. Die FSG Ahlen spielt dann im Stadtderby zu Hause gegen Aramäer, Rot-Weiß Ahlen beim SC Roland Beckum 1. Die ASG hat Heimrecht gegen die SpVg Beckum. Alle diese Partien sind für 19 Uhr angesetzt. Suryoye Ahlen, die SpVgg Dolberg und ASK Ahlen ergatterten unterdessen in der ersten Runde ein Freilos.