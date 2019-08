„Saarbrücken hat sich noch verstärkt, das wird ein Leckerbissen“, reibt sich Abteilungsleiter Stephan Baukmann schon die Hände. Der Vorverkauf startet beim Vereinsfest in der Stadthalle. 1000 Zuschauer und mehr sollen Ende des Jahres die Ebert-Halle in einen Tischtennis-Tempel verwandeln.

Möglich gemacht hat das ein Ahlener Jung‘ – Düsseldorfs Manager Andreas Preuß . Der war am Donnerstag in seiner alten Heimat zu Besuch, um die Spielstätte zu inspizieren und natürlich um bei der Gelegenheit seinem Stammverein Vorwärts einen Besuch abzustatten.

„Guckt mal, in der Schule da hinten, da hab ich 1980 Abitur gemacht“, sagte Preuß, als er vom DJK-Clubheim Richtung Städtisches Gymnasium blickte. „Hier hab’ ich den Großteil meiner Jugend verbracht. Da bin ich glücklich.“ Die eigene Sportler-Karriere an der grünen Platte hat für Preuß bei Vorwärts angefangen. Was lag da näher, als dem Geburtstagskind ein ganz besonderes Geschenk zu machen?

Zumal seine Düsseldorfer gerne mal ein Heimspiel in die „Provinz“ verlegen. Die Borussia reist dann mit einem Truck an, verlegt gar einen eigenen Hallenboden und streamt das Ganze ins Internet. Weil „live“ aber nun mal viel besser ist, hofft Vorwärts-Vorsitzender Martin Metzner – selbst Tischtennis-Spieler – auf großes Interesse aus der Umgebung. „Wir haben auch schon befreundeten Vereinen Bescheid gesagt. So etwas erlebt man hier in der Umgebung schließlich nicht alle Tage“, freut sich Metzner schon jetzt. Stattdessen ein Fußball-Traditionsspiel zum 100-Jährigen zu organisieren, kam für ihn nicht in Frage: „Das macht jeder und ist ja langweilig.“