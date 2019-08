Nach vorne hapert‘s – ASK Ahlen empfängt Aramäer

Während sich die Truppe von Coach Serkan Aldemir zuletzt nicht in Überzahl gegen den SV Neubeckum durchsetzen konnte und am Ende bitter mit 1:2 verlor, holte das Team von Übungsleiter Selim Smajkic im ersten Spiel immerhin ein schmeichelhaftes 1:1-Remis gegen Aufsteiger SuS Ennigerloh 2.

„Unsere Stürmer Maik Fohrmann und Vesko Hamidovic wissen, wo das Tor steht. Das Problem ist eher, wie wir den Ball nach vorne transportieren“, meint Aramäer-Coach Smajkic. „Das verläuft bis jetzt viel zu schleppend und hat sich auch so durch die Vorbereitung gezogen“, schiebt er im gleichen Atemzug hinterher.

Noch problematischer: Schaltzentrale Stefan Wegmann verletzte sich in den letzten Wochen der Vorbereitung und zog sich einen Bänderriss zu. Auch Senad Colic, die zweite wichtige Säule im Aramäer-Offensivspiel laboriert an einem Bänderriss. „Die Qualität der beiden zu kompensieren, ist nicht einfach bis unmöglich“, gesteht der Trainer, auf den noch viel Arbeit wartet.

„Das habe ich aber erwartet. Die Jungs müssen sich auch erst noch an das neue taktische System gewöhnen. Da gehört viel Laufbereitschaft zu“, weiß Smajkic. Vor der morgigen Aufgabe gegen ASK hat er auf jeden Fall viel Respekt. „Die haben eine sehr solide A-Liga Truppe. Verlieren möchte ich trotzdem nicht“, offenbart er lachend.

Einen klassischen Fehlstart will auch Taner Bayraktar vermeiden. „Eine weitere Niederlage wäre nicht gut für die Moral“, möchte der sportliche Leiter von ASK nun ein anderes Gesicht seines Teams sehen. Dafür müssten seine Kicker aber vor allem die herausgespielten Möglichkeiten auch in Tore ummünzen. „Wir sind gegen Neubeckum vorne nicht effektiv genug gewesen“, erläutert er. Der strittige Strafstoß hatte dann das Spiel entschieden. Neue offensive Impulse erhofft sich der sportliche Leiter auch von Enes Kurt, der nach seinem Urlaub wieder mit an Bord ist.

Einen Blick auf den Gegner möchte Bayraktar eigentlich nicht werfen. „Das ist schwierig zu sagen. Gegen Aramäer war es immer knapp, aber in der Liga hatten wir gegen die zuletzt immer die Nase leicht vorn“, erinnert er sich.

Bei ASK werden Burak Ece und Savas Cirak fehlen. Zudem steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Ismail Colak. Auf Seiten von Aramäer fällt Maik Fohrmann (Urlaub) aus. Dafür ist Michele Heitkötter wieder im Team.

Sonntag, 15 Uhr Sportpark Nord (Duisburgplatz)

Leon Kühlmann Foto: Marc Kreisel

SuS Enniger – Vorwärts Ahlen

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Denn innerhalb von vier Tagen treffen beide Teams erneut aufeinander – der Pokal macht´s möglich. Dort hatten am Donnerstagabend die Vorwärts-Kicker die Nase mit 3:0 vorn und zogen in die nächste Runde ein. Doch morgen erwartet Oliver Glöden, Übungsleiter bei den Gästen, noch einmal ein anderes Gesicht von Enniger. „Da werden wir ein anderes Team sehen. Das wird sicher nicht einfach“, bemerkt er. Für Glöden würden die ersten fünf Spieltage ohnehin noch zur Vorbereitung zählen. Schließlich konnten die Fußballer vom Lindensportplatz in der Testphase nur wenig Spielpraxis sammeln. Dennoch wollen die Ahlener nach der 1:3-Pleite gegen Lette einen Fehlstart vermeiden. Enniger holte gegen Roland Beckum 2 ein Remis zum Auftakt. Angeschlagen sind auf Seiten der DJK Sebastian Aksan, Leon Kühlmann und Loris Uhlenbrock. Leo Maschke ist verletzt.

Sonntag, 15 Uhr Enniger

Steffen König Foto: Marc Kreisel

Germania Lette – Westfalia Vorhelm

Trotz der bitteren 2:4-Pokalniederlage im Elfmeterschießen gegen Neubeckum fahren die Vorhelmer mit breiter Brust nach Lette. „Wir waren gegen Neubeckum über weite Strecken besser. Das bringt uns Selbstbewusstsein“, erklärt TuS-Coach Dennis Averhage vor der Partie beim Tabellenvierten. Die Gastgeber gewannen ihren Liga-Auftakt gegen Vorwärts Ahlen mit 3:1. Ebenfalls siegreich waren die Kicker aus dem Wibbeltdorf, die Stromberg mit 4:1 schlugen. Averhage warnt vor den Hausherren: „Lette ist sehr unangenehm zu spielen. Das wird eine schwierige Aufgabe.“ Verzichten muss der Übungsleiter auf den gelb-rot-gesperrten Julian Müller, auf Julian Halbe, Christian Gerdhenrich, Jörn Papenfort und Steffen König. Der Einsatz von Marvin Brüggemann ist fraglich.

Sonntag, 15 Uhr Lette

SKS Ahlen – SuS Ennigerloh

Walstedde als Vizemeister der vergangenen Saison haben die SKS-Kicker am letzten Sonntag überraschend, aber nicht unverdient mit 3:2 geschlagen. Nun wartet mit dem Bezirksliga-Absteiger der nächste dicke Brocken auf die Truppe von Spielertrainer Dennis Tulgay. „Ennigerloh gehört für mich zu den Top zwei Teams der Liga. Die sind für mich auf jeden Fall der Favorit für die Meisterschaft“, erklärt er. Nichtsdestotrotz weiß er seine Truppe auf die schwierige Aufgabe einzustellen: „Für die brauchen wir wieder 100 Prozent wie gegen Walstedde, sonst kann man ganz schnell untergehen.“ Sein Team habe aber nichts zu verlieren und sei heiß auf das erste Heimspiel der Saison. „Wir können gegen jede Mannschaft einen Punkt holen“, gibt sich Tulgay kämpferisch. Fehlen wird der gelb-rot-gesperrte Petros Tarambuskas.

Sonntag, 15 Uhr Sportpark Nord (Kunstrasen)

SuS Ennigerloh 2 – SpVg Oelde 2:7

Das war deutlich: Gegen den Aufsteiger fuhr die SpVg Oelde einen mehr als verdienten Kantersieg ein und holte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Jan Baum (40.) und Nico Hanskötter (42.) sorgten schon vor der Pause für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel legten dann Dennis Nüsken (70., 85.), Niklas Neitemeier (76.) und Baum (80., 87.) fünf Treffer nach. Ennigerloh betrieb durch Lennart Silz (66.) und Denny Dürre (82.) etwas Ergebniskosmetik.