Gegen Rhynern fing alles an. Christian Britscho weiß es noch ganz genau. Mitte Oktober 2018 saß er das erste Mal als Trainer bei Rot-Weiß Ahlen auf der Bank. Am Ende stand es 2:2. „Nach 0:2-Rückstand“, erinnert er sich. Und in der Rückrunde? Auch das weiß er noch. „Ein 1:1. Diesmal nach 0:1-Rückstand“, sagt Britscho und muss dabei selbst lachen.

Denn damit ist ja schon viel über die Probleme der ersten halben Spielzeit unter ihm gesagt. Schon bevor Britscho an der Werse übernahm, fing sich der Oberligist nämlich gerne mal einen Rückstand ein und musste diesen Malus dann immer mühsam wieder ausbügeln. So ganz ist Rot-Weiß Ahlen das bis zum Saisonende auch nicht mehr losgeworden.

In der Offensive fehlen noch Abläufe und Zielstrebigkeit

Das scheint jetzt anders zu sein. Mit der Defensive war der nicht mehr ganz so neue Trainer jedenfalls in den ersten beiden Partien ziemlich zufrieden. Die halbe Miete ist das aber noch lange nicht. Denn die Abteilung Attacke war auch gegen den TuS Ennepetal noch etwas handzahm. Zu wenig Kreativität, zu wenig Zielstrebigkeit und daher zu wenig Chancen.

„Wir hatten eine gute Vorbereitung. Aber in der Meisterschaft spielen eben alle Teams defensiver. Das macht es schwerer für uns und daran müssen sich die Jungs erst gewöhnen. Aber auch das kriegen wir mit der Zeit hin“, glaubt Britscho fest.

„Wir müssen weiter ruhig an unseren Abläufen arbeiten. Im Vergleich zu einer eingespielten Mannschaft wie eben Rhynern dauert es bei einer komplett neuen Mannschaft wie der unseren eben, bis alle wissen, wann sie wo hin müssen.“

Videostream erneut nicht vorhanden

Nichtsdestotrotz: Britscho ist heiß auf das Duell mit dem Club, den er bisher als Ahlener Trainer nicht besiegen konnte. Vor allem kann er den Gegner dann zum ersten Mal tatsächlich sehen. Das hätte er gerne auch schon im Vorfeld des Aufeinandertreffens. Doch bei beiden Partien der Westfalia gegen Meinerzhagen (1:1) und Erndtebrück (3:0) streikte die Übertragung ins Internet.

Der hauptamtliche Polizist ist ausnahmsweise mit Blindheit geschlagen. So viel weiß Britscho aber auch ohne Videostudium über Rhynern: „Es ist eine sehr eingespielte, starke Mannschaft, die eine gute Balance und kämpferische Energie hat. In unseren bisherigen Spielen haben Kleinigkeiten entschieden. Das wird am Sonntag wieder so sein.“

Sonntag, 15 Uhr, Wersestadion