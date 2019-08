Ein Sieg blieb der Truppe von Sascha Bertow dementsprechend verwehrt. 23:27 (9:13) hieß es am Ende, weil‘s mal lief – und dann wieder nicht.

„Wir wussten natürlich, dass es nach einer durchwachsenen Vorbereitung und mit sechs neuen Spielern relativ schwierig werden würde. Ein, zwei Sachen passen einfach noch nicht“, gestand Bertow ganz locker. Aber die hatten am Ende nicht mal unbedingt den Ausschlag gegeben. Das Genick brach der ASG vor allem in Hälfte eins, dass sie „einfach die Dinger nicht rein machte“ (Bertow). Das kombiniert mit einem überragenden Auricher Keeper führte zu einer frühen 8:4-Führung der Ostfriesen.

Zwischenzeitlich war der OHV gar mal um sieben Tore weg. Bertow stellte um auf eine 5:1- und 4:2-Abwehr, was deutlich besser klappte. Nach dem 9:13 zur Pause glichen seine Mannen zum 14:14 aus, gerieten aber wieder mit 19:22 in Rückstand. In der Schlussphase, als die Ahlener eigentlich laut Bertow drauf und dran wahren, die Partie zu ihren Gunsten zu kippen, fingen sie sich dann eine doppelte Zeitstrafe. Die Folge war die 26:22-Führung Aurichs und die Vorentscheidung.

„Vieles war ordentlich, vieles war Mist. Wir hatten drei gute Angriffe und dann drei schlechte“, so Bertow. Richtig enttäuschend war das für ihn nicht. „Auf der Leistung bauen wir auf“, sagte er.