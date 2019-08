Die Spiele der Kreisliga B mit Ahlener Beteiligung:

Ahlener SG – Stromberg 2 4:0

„Ich muss zunächst einmal allen Spielern ein Kompliment machen. Es ist nicht einfach, bei so einem Wetter zu spielen“, lobte ASG-Spielertrainer Kemal Gemec . In der Begegnung selbst hatte ihm bei seiner Elf ein wenig das Tempo gefehlt. Insgesamt wollte er dies aber nicht überbewerten: „Wichtig sind die drei Punkte. Ich wäre auch mit einem 1:0 zufrieden gewesen.“ Gemec selbst hatte seiner Elf mit einem Doppelpack eine 2:0-Pausenführung beschert. Anschließend verpassten es die Hausherren, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Erst am Schluss machten Mike Richter (83.) und Niklas Weber (86.) den Deckel drauf. Die ASG hat sechs Punkte aus zwei Spielen und liegt damit zusammen mit der Zweiten und Dritten der Spielvereinigung Beckum sowie der Spielvereinigung Oelde 2 gleichauf an der Tabellenspitze.

Baris Spor Oelde – Vorhelm 2 0:13

Einfaches Spiel hatte Vorhelms Reserve bei chancenlosen Oeldern. „Das Ergebnis dürfen wir nicht zu hoch hängen. Für den Spaß und das Selbstvertrauen war es dennoch nicht verkehrt“, resümierte TuS-Coach Manuel Wiesrecker. Thorsten Böckamp brach in der 20. Minute mit dem 1:0-Führungstreffer den Bann. Bis zur Pause erhöhten Ufuk Yildirim (25.), erneut Böckamp (44.) und Tunay Özdemir (45.) auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel schraubten Yildirim (52./60.), Florian Schneider (54.), Böckamp (57.), David Kühling (58./62.), Maximilian Veit (65.), Joshua Sumpmann (83.), Tunay Özdemir (86.) das Ergebnis noch weiter in die Höhe. „Die ersten 15 bis 20 Minuten hat Baris Spor noch versucht dagegenzuhalten. Spätestens ab dem 3:0 war die Geschichte aber durch“, befand Wiesrecker.

FSG Ahlen – SpVg Oelde 2 2:4

Für die FSG lief es im ersten Durchgang zunächst besser als zuletzt. Halil Cil (24.) und Ilyas Basaran (28.) brachten die Platzherren mit 2:0 in Front. Kurz vor und kurz nach der Pause glichen Matthias Mut (45.) und Marvin Stollmeier (46.) für Oeldes Reserve jedoch aus. Lange blieb es beim 2:2-Unentschieden, ehe die Gäste in der Schlussphase durch Victor Yaguar (80.) und Dominik Kaluza (85.) noch drei Punkte eintüteten.