Staub, Benzin und richtig viele PS

Spannende Rennen, ein breites Fahrerfeld – mit dabei waren auch Starter aus den Niederlanden und Belgien – und extrem gutes, sonniges Wetter rundeten das Event ab. Für die mehr als 1100 Zuschauer gab es also ordentlich was zu bestaunen. Kurz: Einfach ein gelungenes Jubiläum.

„Wir hatten eine schnelle Strecke über 738 Meter. Da kommt man recht locker auf Geschwindigkeiten über 100 Kilometer pro Stunde“, erklärte Christian Berger, Geschäftsführer des AC Vellern. „Dazu kamen rund 280 Nennungen. Das ist schon ein Highlight.“

Selbstredend also, dass das Resümee von Pressesprecher Dirk Aufderheide am Sonntagnachmittag ebenfalls durchweg positiv ausfiel: „Alles ist sehr gut gelaufen. Wir lagen super im Zeitplan und konnten uns trotz der hohen Temperaturen auf rund 360 Helfer verlassen. Dem Staub sind wir gut Herr geworden.“

Vieles neu: Minibuggys und ein Pokal für die Motocrosser

Auch die verschiedenen Neuerungen seien gut angekommen. So heizten in Vellern erstmalig Minibuggys mit Fahrern zwischen sechs und zehn Jahren und Rasenmäher-Trecker über den Acker. Zudem kämpften die Motocrosser im neu geschaffenen Michael-Stallmeister-Pokal – das Finale wurde am Samstag spätabends unter Flutlicht ausgetragen – ebenfalls um den Sieg. „Im Finale gab es die eine oder andere Unterbrechung aufgrund von Unfällen, aber das gehört ja dazu“, so Aufderheide lachend. „Die Fahrer sind aber am gesamten Wochenende sehr diszipliniert gefahren. Das ist für die auch ziemlich anstrengend bei dem Wetter“, ergänzte er.

RG Ahlen trotz Pannen noch gut dabei

Durchwachsen liest sich dagegen die Bilanz der Renngemeinschaft Ahlen. Die heimischen Fahrer waren ebenfalls beim Renntag „vor der Haustür“ mit dabei, hatten teilweise aber großes Pech in ihren Rennen. „Es hätte besser laufen können“, fasste es auch Alexander Budde von der RG Ahlen zusammen. Christian Noldes etwa war über die Langstrecke dabei, seinen Vorsprung in der Meisterschaftswertung auszubauen, schied aber dann eine Runde vor Schluss in Führung liegend aus. Am Ende musste er sich mit Platz 15 zufrieden geben und rutschte in der Meisterschaft auf den zweiten Rang ab. „Das war sehr ärgerlich“, bemerkte Budde. Besser lief es unterdessen bei Vereinskollege Marc Schauseil, der sich in Vellern über die Langstrecke den vierten Platz ergatterte.

Von technischen Problemen geplagt war auch Andre Wibbeler: Zu allen drei Wertungsläufen ging er in der Klasse 8 „Buggy bis 1600 cm³“ an den Start. Drei Mal kam er nicht ins Ziel. „Er kommt in der Meisterschaftswertung aber mit dem blauen Auge davon und bleibt Erster“, erzählte Budde. Besser lief es bei Nico Söhnel. Der Nachwuchsfahrer bugsierte sich in der Jugendklasse auf den dritten Platz. Erfreulich war auch das Abschneiden von Niklas Lang, der sich in der Klasse 10 „Sprint 1150 cm³“ den Tagessieg holte und damit auch in der Meisterschaftswertung seinen Vorsprung auf die Verfolger ausbaute. „Insgesamt sind wir im Moment recht mau besetzt. Aber die Fahrer, die wir haben, sind alle ordentlich dabei“, offenbarte Marc Schauseil lachend. Ein Ausrutscher hier und da gehört in diesem Sport eben einfach dazu.