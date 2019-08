„Wir sind schon sehr gespannt, wie es wird“, sagt Organisator André Kaldewei . Denn anders als in den Vorjahren, als die Partien der Fußballer am Sonntag gewissermaßen das große Finale des Treibens einläuteten, spielt die Erste nun schon am Freitag im Derbykracher gegen Enniger (18.30 Uhr). Von der Bedeutung ist das ungefähr wie einen Tag zuvor das vorgezogene Finale im Kreispokal zwischen Roland Beckum und Rot-Weiß Ahlen . „Ich glaub‘ sogar noch schlimmer“, sagt Kaldewei lachend.

Deshalb wurde die Partie aber nicht verlegt, sondern damit die Fußballer dieses Mal Zeit, um an den anderen Höhepunkten wie dem Beachvolleyball-Turnier teilzunehmen.

Das Programm am Mittwoch und Donnerstag

Doch von vorne: Los geht es heute um 17 Uhr mit einem Turnier für A- und B-Jugend-Teams. Am Donnerstag geht es um 18.30 Uhr mit dem Lauftreff für jedermann weiter. Den hat Kaldewei, der demnächst in Münster seinen ersten Marathon absolviert, selbst mitinitiiert – und der Treff soll ab sofort unter der Federführung von Frank Schwarte eine dauerhafte Einrichtung werden.

„Wir wollen uns jeden Donnerstag am Platz treffen. Jeder, der Bock hat, ist herzlich eingeladen“, so Kaldewei. Für unterschiedliches Können werden Gruppen gebildet. Ebenfalls am Donnerstag findet ein Freundschaftsspiel der zweiten Mannschaft gegen die Alten Herren statt (19.30 Uhr).

Das Programm am Freitag

Richtig in die Vollen geht es dann ab Freitag. Um 16 Uhr findet der Familiendreikampf (Laufen, Werfen, Springen) statt. Zur gleichen Zeit beginnen drei Tennis-Wettkämpfe der U12- und U15-Juniorinnen und Junioren. Die KG Klein Köln zockt ab 17.30 Uhr in einem internen Turnier. Ab 18 Uhr kann sich jedermann an der Tischtennis-Platte versuchen und ab 18.30 Uhr – vor und während der Partie der ersten Mannschaft – präsentiert sich die Tanzgruppe. Ein Kameradschaftsabend (21 Uhr) schließt den Freitag ab.

Das Programm am Samstag und Sonntag

Das Programm am Samstag sieht so aus: 10 Uhr DFB-Mobil, 12 Uhr Kreispokal der D-Jugend gegen Aramäer, 13 Uhr Tennis Herren 50, 14.30 Uhr C-Jugend-Freundschaftsspiel gegen Stromberg. Die wohl best besuchten Termine des Tages werden ab 18 Uhr der Elfer-Cup und um 20.30 Uhr der gesellige Singsangabend an der Feuerschale sein.

Sonntag spielen die Tennis-Damen 30 und die Herren ab 10 Uhr. Gleichzeitig beginnt das Turnier der G- und der F-Jugend, dem um 13 Uhr das der E-Jugend folgt. Am spannendsten dürfte aber wohl der Dorfpokal im Beachvolleyball (13 Uhr) erwartet werden.

Wie gesagt, bei Vorhelm herrscht in den nächsten Tagen volles Programm.