Nur neue Sieger auf der Liste

Das war besonders bei den Herren überraschend. Zumal es die Topfavoriten Friedrich Hackenjos und Jürgen Steinle noch nicht einmal bis ins Finale schafften. Steinle kam am Ende immerhin noch zu Bronze. Neuer Stadtmeister ist Christian Fedler, der im Endspiel gegen Daniel Huesmann einen 0:2-Satzrückstand aufholte noch gewann.

Im Doppel standen Marian Schwarz und Daniel Huesmann ganz oben auf dem Siegertreppchen (beide Vorwärts). Sie gewannen in einem spannenden und knappen Finale gegen Friedrich Hackenjos und Christian Fedler. Und in der Jugendklasse sicherte sich ebenfalls ein Spieler des Ausrichters den Titel. Jonas Tripp besiegte Gina Liebe von der ASG im Endspiel. Dritter wurde Pius Wiemers, auch er von der DJK.

Tischtennis-Stadtmeisterschaften 2019 bei Vorwärts Ahlen

Besonders freuten sich die Organisatoren über den regen Zuspruch der neu angebotenen Hobbyklasse, in der nur Nicht-Vereinsmitglieder spielten. Zehn Teilnehmer nahmen das Angebot an und zeigten dabei deutlich, dass auch Aktive, die nicht an Ligen-Wettbewerben teilnehmen, mit dem Schläger umgehen können.

Alfred Marquardt landete am Ende vor Norbert Schwarz und Thomas Frank. Bei den B-Schülern gewann Theo Häfke vom Ausrichter den Titel. Kathrin Müller landete auf Platz zwei, Dritter wurde Michael Müller von der Ahlener SG. „Die haben schon richtig gut gespielt“, freute sich DJK-Abteilungsleiter Stephan Baukmann mit dem jüngsten Nachwuchs.

Spannung gab es zudem auch bei den A-Schülern. Theo Häfke drang erneut ins Finale vor, unterlag aber seinem Armin Salikhov in vier engen Sätzen. Dritte wurde Kathrin Müller.