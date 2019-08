1919 muss ein wirklich gutes Jahr für den Ahlener Sport gewesen sein. Zumindest ein sehr nachhaltiges. Denn gleich zwei der heute größten Vereine der Wersestadt wurden kurz nach dem 1. Weltkrieg gegründet und feiern dementsprechen nun ihr bereits 100-jähriges Bestehen.

Noch vor Vorwärts Ahlen, das in gut einer Woche in die Stadthalle einlädt (die WN berichtete), ist der TV Einigkeit Ahlen an der Reihe. An diesem Freitag (geladene Gäste) und vor allem am Samstag (offen für alle Besucher) feiert der Verein seinen Ehrentag und hofft auf viele Gratulanten.

Denn während am Freitag im geschlossenen Kreis im Lokschuppen der eher offizielle Teil des Geburtstags mit Bürgermeister und Ahlener Funktionären begangen wird, will der Turnverein am Samstag ein Fest für die ganze Familie ausrichten. Zwischen 11 und 17 Uhr bietet der TVE in und an der Friedrich-Ebert-Halle ein Programm an, dass die Mitglieder in ihrer ganzen Breite repräsentieren und jeden Besucher ansprechen soll (siehe Kasten).

Thorsten Kräutner , seit 2017 Vorsitzender des Vereins, freut sich natürlich bereits auf die anstehenden Feierlichkeiten. Der „Herr“ über heute 973 vorwiegend im Breitensport aktive Mitglieder, 38 Übungsleiter und 15 Helfer sieht den TV Einigkeit „gesund und in einer respektablen Größe“ aufgestellt. Für einen 100-Jährigen ist das ja nicht das schlechteste Kompliment.

Zwar macht sich auch bei seinem Verein der gesellschaftliche Wandel bemerkbar: Genügend Freiwillige und Übungsleiter zu finden, gestaltet sich immer schwieriger. Das riesige Angebot von Aerobic über Leistungsturnen, Volleyball, Walking und (seit vier Jahren) Behindertensport lässt den Vorsitzenden aber durchaus ein bisschen stolz werden. „Außerdem habe ich ein gutes Team. Die Zusammenarbeit macht richtig Spaß“, sagt Kräutner. Das klingt so, als können auch die nächsten 100 Jahre TVE eine Erfolgsgeschichte werden.

Und was wünscht sich der Chef des Geburtstagskindes? „Natürlich, dass wir die Mitgliederzahlen halten können. Auch mit sechs Hallen sind wir zurzeit ganz gut aufgestellt“, sagt er. Eines aber hat er eben noch nicht: ein eigenes Vereinsheim. „Es war mal angedacht, Container für uns an der Overbergschule aufzustellen. Leider ist daraus bisher nichts geworden“, so Kräutner. „Ein eigenes Vereinsheim – das wäre schon klasse.“ Vielleicht erfüllt ihm ja demnächst noch einer seinen Wunsch.