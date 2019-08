Ahlener SG spielt bei Heimpremiere gegen Aufstiegskandidat Eintracht Hagen

Das könnte wahrlich gemächlicher losgehen. Die Drittliga-Handballer der Ahlener SG bekommen es bei ihrer Heimpremiere gleich mit einem der ganz dicken Brocken der Staffel Nord-West zu tun. Heute Abend (20 Uhr) kommt nämlich mit dem Zweitliga-Absteiger VfL Eintracht Hagen einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft in die Friedrich-Ebert-Halle. Kann die neu formierte Bertow-Truppe diesem Schwergewicht schon ein Bein stellen?

Das wird die Frage sein, auf die nur die Partie selbst eine Antwort geben kann. Fest steht aber: Es rollt eine richtige Lawine auf die Ahlener zu. Und das mit rasender Geschwindigkeit. Denn Tempogegenstöße sind neben der individuellen Qualität eine der stärksten Waffen des VfL.

Die Hagener werden deshalb auch hinter dem Topfavoriten vom Wilhelmshavener HV als die Mannschaft gehandelt, die am ehesten den (Wieder-)Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen kann.

Bergische Panther im Hagener Gegenstoß-Hagel

Dass diese Einschätzung nicht von ungefähr kommt, bekamen am ersten Spieltag die Bergischen Panther zu spüren, die die vergangene Saison noch als strahlender Dritter abschlossen, nun aber in Hagen chancenlos waren. 31:23 (14:9) hieß es am Ende für das Team von Trainer Ulli Kriebel . Nur ein einziges Mal, nämlich beim 0:1 ganz am Anfang, führten die Gäste. Ansonsten war der Auftritt des Gastgebers von Anfang bis Ende souverän.

„Wir sind in einen Gegenstoß-Hagel gelaufen“, sagte Panther-Coach Marcel Mütz über die Anfangsphase, nach der seine Mannschaft schon nach zwölf Minuten mit 3:7 hinten lag. Vor allem wegen einer starken Torhüter-Leistung habe man den Rückstand bis zur Pause noch einigermaßen im Rahmen halten können.

Sein Gegenüber sah es mit einiger Genugtuung. „Unser großes Vorhaben war, Tempo zu spielen. Das ist uns hervorragend gelungen“, konstatierte VfL-Trainer Ulli Kriebel. Im aufgebauten Angriff sah er seine Mannschaft dagegen noch mit Verbesserungspotenzial. „Das hat im Laufe des Spiels schon gut geklappt, ist aber noch nicht da, wo wir hinwollen“, so Kriebel.

Fehlervermeidung ist das oberste Ziel

Die ASG muss dennoch vor allem darauf achten, vorne nicht zu viele Bälle ergebnislos zu verlieren. Denn das würde die Hagener zu ihren ultraschnellen Gegenstößen geradezu einladen. Fehlerminimierung heißt also das Zauberwort. Bei der 23:27-Auftaktniederlage beim OHV Aurich klappte das noch nicht. Bertow kritisierte unter anderem viel zu viele Fehlwürfe. „Wir hatten drei gute Angriffe und dann drei schlechte“, fand er. Der Umbruch braucht eben noch Zeit.

Personell reist die Eintracht mit dem gleichen Kader wie vergangene Woche an. Bis auf Julian Renninger und Jaap Beemsterboer sind offenbar alle Spieler fit. Die Ahlener könnten damit gleich zwei ehemalige Weggefährten wiedersehen: Lukas Kister, der beim HLZ ausgebildet wurde, ist mittlerweile ebenso ein Hagener wie Kim Voss-Fels, der vergangene Saison aufgrund zweier schwerer Verletzungen leider zu selten im ASG-Trikot zu sehen war. Auf alte Bekannte wird aber vor allem Jannis Fauteck treffen. Bevor der in Ahlen anheuerte, spielte er zwei Jahre für den VfL.

Freitag, 20 Uhr; Friedrich-Ebert-Halle