Nach einer bärenstarken ersten Halbzeit in Lette ließen sich die Fußballer von Westfalia Vorhelm im zweiten Durchgang zu einem offenen Schlagabtausch hinreißen, der mit einem 4:4-Unentschieden endete. Eigentlich zu wenig für die Kicker aus dem Wibbeltdorf.

Nun steht am Freitag um 18.30 Uhr bereits die nächste Partie für die Elf von Übungsleiter Dennis Averhage an: Das stets heiß umkämpfte Heimderby gegen Enniger ist so etwas wie der frühe Höhepunkt innerhalb der Sporttage der Westfalia.

„Wir fiebern dem Spiel schon entgegen, weil wir unbedingt wieder drei Punkte holen wollen“, ist Coach Averhage genau wie seine Truppe schon heiß auf das Duell gegen den Tabellensechsten. „In Lette haben wir am Ende zwei Punkte verschenkt. Das wollen wir jetzt wieder gut machen“, schiebt er hinterher. Ein weiterer Anreiz wird zudem die zu erwartende große Zuschauerkulisse sein.

Unterschätzen dürfen die Kicker aus dem Wibbeltdorf die Nachbarn keineswegs. Zum Auftakt holte der Spiel- und Sportverein nämlich ein 2:2-Remis bei Roland Beckums Reserve. Am zweiten Spieltag setzte die Mannschaft des Trainergespanns Peter Rosendahl und Michael Huerkamp ein Zeichen und schlug Vorwärts Ahlen mit 2:1. „Enniger hat gezeigt, dass sie ein ernstzunehmender Gegner sind. Es wäre fahrlässig, die auf die leichte Schulter zu nehmen“, bemerkt Averhage.

Von seinem Team fordert der Westfalia-Coach, die guten Sachen aus dem Lette-Spiel mitzunehmen. „Wir haben im ersten Durchgang bis auf das Gegentor keine Chancen zugelassen, auswärts vier Tore geschossen und haufenweise hochkarätige Möglichkeiten kreiert“, blickt er zurück. Aber: „Von den vier Gegentoren haben wir drei schlecht verteidigt“, so der Übungsleiter des Tabellenvierten.

Fehlen werden auf Seiten der Gastgeber Christian Gerdhenrich und Julian Halbe. Die Einsätze von Dominik Bergedieck und Marvin Brüggemann sind fraglich.

Freitag, 20.30 Uhr; Vorhelm