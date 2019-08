Das ist die erste mittelschwere Überraschung der noch jungen Kreispokal-Saison. Die Freizeitsportgemeinschaft Ahlen hat am Mittwochabend Aramäer Ahlen aus dem Wettbewerb geworfen. Der bisher noch sieglose B-Ligist bezwang den ebenfalls nicht gut in die Meisterschaft gestarteten A-Ligisten (ein Punkt aus zwei Spielen) mit 4:2.

Dabei waren die Gäste sogar zwei Mal durch Tim Kreitinger (28.) und Thomas Tunc (69.) in Führung gegangen. Die FSG kam aber schon in der 30. Minute durch Kevin Wolgemuth zum zwischenzeitlichen Ausgleich und machte ganz spät den Sack zu. Zweimal Musti Mutlu und schließlich Mustafa Mutlu (95.) ließen die FSG in die zweite Runde einziehen.

Dem starken Start in der Liga mit zwei Siegen aus zwei Spielen ließ die ASG dagegen im Kreispokal gegen die Beckumer Spielvereinigung keine Überraschung folgen. Gegen den Landesligisten war der Gastgeber trotz einer sehr starken ersten Hälfte beim 0:4 chancenlos. Ögün Gümüstas (28./53.), Ibrahima Sory Diallo (51.) und Frederik Falk (80.) besorgten die Tore für den Nachbarn.