Jetzt wird‘s Zeit: Vorwärts Ahlen gegen TuS Wadersloh unter Zugzwang

„Natürlich hätte uns ein besserer Start in eine bessere Ausgangssituation gebracht. So wächst jetzt von Spiel zu Spiel der Druck. Wir müssen den Bock so schnell wie möglich umstoßen“, ergänzt Glöden . „Wir brauchen dringend Erfolgserlebnisse, damit das Team sieht, dass es ganz anders ist als letztes Jahr.“

Denn natürlich werden Erinnerungen wach an den Start der vergangenen Saison. Auch da hegten die Vorwärtsler hohe Ambitionen und wollten unter die ersten Drei kommen. Doch die ersten zehn Begegnungen mit nur sieben mickrigen Punkten machten früh alles zunichte. Erst gegen Ende der Hinrunde lief es besser und mit einem Lauf im zweiten Teil der Serie zeigte die DJK dann, was vielleicht möglich gewesen wäre. Am Ende sprang noch ein sechster Platz heraus.

An den damaligen Fehlstart möchte Glöden eigentlich nicht denken. „Ich versuche, das aus den Köpfen der Jungs zu halten. Wir sind sowieso weit von der Situation entfernt. Das ist nicht vergleichbar“, meint der Übungsleiter. Der Kader sei groß und stark besetzt. „Die Kunst ist es jetzt, das auf den Platz zu bekommen.“.

Einen guten Ansatz sahen die Zuschauer im Pokal gegen Enniger. Dort gewann die Glöden-Elf mit 3:0 und zog in die zweite Runde ein. Ein Sieg soll nun auch in der Liga her – am besten schon morgen im Heimspiel gegen den TuS Wadersloh . „Wenn wir jetzt Erfolgserlebnisse sammeln, wird die Brust schnell breiter und eine gewisse Eigendynamik entwickelt sich“, sagt der Trainer der Hausherren.

Einfach wird das gegen die stärkste Rückrundenmannschaft der vergangenen Spielzeit allerdings nicht. Auch wenn Wadersloh bislang ebenfalls nicht brillierte. Gegen Oelde unterlagen die Gäste mit 0:2. Gegen Roland Beckum 2 folgte ein 3:3-Remis nach einer 3:1-Führung. „Die haben eine robuste Truppe. Da müssen wir von Anfang an dagegen halten“, fordert Glöden.

Verzichten muss er auf Leo Maschke, Sinan Buran, Joel Montoya Barea und Björn Weber. Sebastian Pälmkes Einsatz ist fraglich.

Sonntag, 15 Uhr

SpVg Oelde – ASK Ahlen

„Das wird ein Spiel auf Augenhöhe“, meint Taner Bayraktar, Sportlicher Leiter bei ASK, vor dem Duell gegen den Spitzenreiter. Dennoch sieht er Oelde mit leichten Vorteilen in der Offensive. „Die haben eine echt gute und qualitativ hochwertige Truppe. Jan Baum, Nico Hanskötter und Dennis Nüsken sind alle sehr torgefährlich. Da müssen wir aufpassen“, warnt er vor den Gastgebern. Seine Vorgabe: Hinten gut stehen und nach vorne Konter setzen. „Dann klappt es hoffentlich auch mit mindestens einem Punkt“, erklärt er. Verzichten müssen die ASK-Kicker auf Savas Cirak, Burak Ece und Yusuf Güney. Der Einsatz von Behcet Gemec ist fraglich. Während die Gastgeber ihre beiden Partien gewannen (2:0 gegen Wadersloh und 7:2 gegen Ennigerloh 2), hatten die Gäste mit 1:2 gegen Neubeckum das Nachsehen, holten danach aber einen 3:1-Sieg gegen Aramäer Ahlen.

Sonntag, 15 Uhr

Aramäer Ahlen – SV Neubeckum

Die Ausfallliste bei Aramäer Ahlen wird immer länger: Nach Senad Colic, Stefan Wegmann, Pascal Schomaker und Maik Fohrmann fallen bei den Gastgebern nun auch noch Jan Kleinickel und Philip Erlei aus. Ob Keeper Recep Tas spielen kann, ist zudem fraglich. „Ich weiß gar nicht, was ich für eine Mannschaft aufstellen kann“, offenbart Aramäer-Coach Selim Smajkic vor der Begegnung mit seinem ehemaligen Club, bei dem er zuvor neun Jahre – erst in der A-Jugend, später im Seniorenbereich – Übungsleiter war. „Wir sind nicht eingespielt und können im Moment keine adäquate Kreisliga-A.Truppe aufbieten“, schiebt er schonungslos hinterher. Neubeckum schätzt er in allen Belangen stärker ein. „Wir werden trotzdem versuchen, Paroli zu bieten und es dem Gegner schwer zu machen“, so Smajkic.

Sonntag, 15 Uhr

RW Vellern – SKS Ahlen

Bis zur 70. Minute hielten die SKS-Kicker gegen Bezirksliga-Absteiger SuS Ennigerloh gut mit und führten zwischenzeitlich sogar mit 1:0. Am Ende musste sich die Truppe von Spielertrainer Dennis Tulgay aber mit 1:4 geschlagen geben. Lange möchte der Übungsleiter dem Spiel allerdings nicht nachtrauern. Stattdessen fordert er gegen den Vorletzten wieder 100 Prozent von seinem Team. „Vellern ist ein Gegner auf Augenhöhe. Da können wir punkten, wenn unsere Einstellung stimmt“, sagt er. „Wir dürfen die aber nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Die Gastgeber verloren beide bisherigen Partien (2:3 gegen Neubeckum, 0:3 gegen Ennigerloh) und werden jetzt heiß sein, ihren ersten Punkt zu holen. Bei SKS fehlt der gesperrte Lucas Tulgay. Adrian Tulgay ist verletzt. Dafür hat Petros Tarambuskas seine Sperre abgesessen.

Sonntag, 15 Uhr