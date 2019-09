Sebastian Sanders übergibt Vorsitz wehmütig an Martin Feldhaus

Der Wunschkandidat setzte sich durch. Und das ohne Diskussion. Der von Sebastian Sanders selbst angestrebte Wechsel an der Vereinsspitze hin zu Martin Feldhaus wurde mit einstimmiger Zustimmung der Mitglieder vollzogen.

„Das ist mein letzter Jahresbericht – ich tue das mit einer gehörigen Portion Wehmut“, leitete Sebastian Sanders seinen Abschied ein. In einer Zeit des Umbruchs sei er am 6. November 2009 gewählt worden, damals standen beispielsweise die Handballer vor der Fusion mit Hamm. Sanders betonte, dass er der Vorsitzende aller Abteilungen gewesen sei, nicht nur des Aushängeschilds Handball: „Alle Abteilungen leisten wichtige Arbeit!“. Auch wenn die Spielgemeinschaft der Handballer mit dem ASV Hamm, der Neubau der Sporthalle sowie die Gründung des Handballleistungszentrums als wichtige Ereignisse in seine Amtszeit fallen.

Die stürmischen Zeiten sind lange vorbei

Seien die Zeiten in den ersten Jahren seines Vorsitzes auch stürmisch gewesen, so ist in allen Abteilungen in den letzten Jahren wieder Ruhe zurückgekehrt. „Wir sind wieder ein Verein geworden, der weiß, wer er ist, wo er hingehört und wohin er will“, bilanzierte er die letzten zehn Jahre und betonte, dass der Verein wirtschaftlich gesund ist. Mit Standing Ovations zollten die Mitglieder Sebastian Sanders großen Respekt für sein Engagement.

Leichter Mitgliederschwund

Den Mitgliederstand zum Ende des Berichtsjahres gab der scheidende Vorsitzende mit 1720 an, davon waren 1513 aktiv und 207 passiv. 984 Mitglieder sind bis zu 18 Jahren alt, 736 älter als 18 Jahre. Damit ist die Zahl der Mitglieder gegenüber seinem Amtsantritt leicht gesunken, wofür Sebastian Sanders auch gesellschaftliche Entwicklungen als Grund angab. Schatzmeister Ludger Niermann berichte von einer stabilen Kassenlage. Matthias Rauf (Fußball), Ronald Zent (Handball), Detleff Siehoff (Tischtennis) und Bernd Orlowski (Volleyball) gaben Einblicke in ihreAbteilungen.

Bei den Wahlen wurde Martin Feldhaus einstimmig (wir berichteten) zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der gebürtige Ahlener und 31-jährige Rechtsanwalt gehört der Tischtennisabteilung an. „Mich verbindet mit der Ahlener SG eine lange Zeit als Aktiver“, warb er für sich. Als Schatzmeister wurde Ludger Niermann wiedergewählt, bei den Kassenprüfern folgt Alfons Voß turnusgemäß Sonja Voß nach.

Verbesserungen an der HLZ-Halle angestrebt

Doris Toppmöller gab bekannt, dass der Beachplatz am Clubheim wieder bespielbar ist. Zudem soll in der HLZ-Halle eine Lüftung eingebaut werden. Ein Antrag auf 90-prozentige Förderung vom Land ist gestellt. Auf Nachfrage zur Inbetriebnahme der Videoleinwand in der Friedrich-Ebert-Halle äußerte Handball-Abteilungsleiter Ronald Zent die Hoffnung, dass diese noch umgesetzt werden könne.