Ahlen -

Aufs Altenteil? Gehört dieser Verein trotz seines hohen Alters noch lange nicht. Den Beweis trat der TV Einigkeit Ahlen am Wochenende mit dem Familienfest zu seinem 100-jährigen Bestehen an. An der Friedrich-Ebert-Halle wurde bei der Präsentation der Abteilungen deutlich: Der TVE ist jung geblieben.