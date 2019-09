Ihn als beliebt zu bezeichnen, ist fast noch eine Untertreibung. Denn neben dem in Hamburg ist der Sparkassen-Jedermann-Zehnkampf in Ahlen der größte der bundesweit stattfindenden 15 Wettbewerbe dieser Art. Cheforganisator Norbert Becker hat sich für die Auflage am kommenden Wochenende erneut überhaupt keine Sorgen machen müssen, die Veranstaltung nicht voll zu bekommen.

Mit 184 Teilnehmern ist die Anmeldeliste nämlich schon seit Ende Juli geschlossen. Der 25. Jedermann-Zehnkampf findet am Samstag und Sonntag im Sportpark Nord statt.

Veranstalter ist traditionell der SC Relax Ahlen in Kooperation mit der LG Ahlen sowie der finanziellen Unterstützung der Sparkasse. „Es ist doch schön, dass jedermann teilnehmen kann“, hat Astrid Eckel von der Sparkasse große Sympathie für den sportlichen Wettbewerb.

25 Striche, einer für jede Auflage des Wettkampfs, zieren das Shirt, das Organisator Norbert Becker, Trainer Mark Wiese und Astrid Eckel von der Sparkasse präsentieren. Foto: Ralf Steinhorst

159 Teilnehmer haben für den Zehnkampf, 25 Frauen für den Siebenkampf gemeldet. „Deutschlandweit“, wie Norbert Becker betont. Bei der Pressekonferenz am späten Montagnachmittag schaute er kurz zum Himmel und stellte fest: „Das ist heute Wettkampfwetter.“ Das erhofft er sich auch am Wochenende, damit neben den Athleten auch die 50 Helfer, Kampfrichter inbegriffen, Wohlfühlatmosphäre haben.

Beim Zehnkampf antreten werden wieder Sven Klösener und Rudi Heising von der LG Ahlen. Ersterer hat nur einen der 25 Wettkämpfe im Sportpark Nord verpasst. Bei Rudi Heising waren es lediglich zwei. Insgesamt sind 30 Ahlener mit von der Partie.

Als einer der Favoriten geht Andre Düsterhöft von der LG Bünde-Löhne an den Start, der eine persönliche Bestleistung von 7013 Punkten erreicht hat und damit zur westfälischen Spitzenklasse zählt. Der Vorjahreszweite Aaron Thieß vom LC Solbad Ravensberg ist genauso wieder mit dabei wie sein Vereinskollege Sascha Greshake, der 2018Jahr Dritter war. „Die machen das unter sich aus“, ist sich Norbert Becker sicher.

Beim Siebenkampf der Frauen gilt die Vorjahresdritte Chantal Maschinski von der LG Hamm als Favoritin. Vorjahressiegerin Mareike Esselink hat nicht gemeldet, die Vorjahreszweite Luisa Bodem vom SC Preußen Münster musste verletzungsbedingt absagen.

Ob Favorit oder nicht, alle Teilnehmer werden ein schwarzes Starter-T-Shirt erhalten, das 25 neongelbe Striche ziert. Einen, für jede bisherige Auflage. Denn das Event feiert 2019 sein Silberjubiläum. Am Samstag starten die Wettkämpfe ab 10 Uhr, Sonntag dann schon ab 9 Uhr.