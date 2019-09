Flugshow mit Promi-Faktor

Mit der Verpflichtung der US-Amerikanerin Jennifer Suhr wird die Weltjahresbeste das Teilnehmerfeld des 21. Internationalen Volksbank Stabhochsprung-Meetings der Frauen anführen.

Die 37-Jährige Olympiasiegerin sprang in diesem Jahr bereits 4,91 Meter. „Seit 2008 versuchen wir, Suhr schon nach Deutschland zu holen. Es geht schon ein Traum in Erfüllung, dass wir sie nun bei uns in Beckum auf der Teilnehmerliste haben“, freuen sich die Meetingdirektoren Christof Kelzenberg und Wolfgang Krogmeier.

Zwei Fünf-Meter-Springerinnen

Jennifer Suhr ist neben Landsfrau Sandi Morris, die in den letzten beiden Jahren im Jahnstadion gestartet war, sich nun aber in der Heimat auf die Weltmeisterschaften in Doha vorbereiten wird, eine von zwei noch aktiven Athletinnen, die bereits die magische Fünf-Meter-Marke überquert haben. In Deutschland ist die Hallenweltmeisterin von 2016 erst zweimal gestartet – 2006 beim Weltcup-Finale in Stuttgart und im letzten Jahr beim Meeting in Jockgrim.

Alysha Newman (Kanada) sprang in Beckum 2017 kanadischen Rekord. In diesem Jahr verbesserte sie sich bereits auf 4,82m und wird auf die Jahresbeste Jennifer Suhr treffen. Foto: Danny Schott

Mit Alysha Newman kommt eine Athletin zurück nach Beckum, die die Veranstaltung noch in bester Erinnerung hat. Die Siegerin der Commonwealth-Games 2018 schraubte 2017 ihren kanadischen Rekord auf 4,75 Meter. In diesem Jahr steigerte sie sich auf 4,82 Meter und kämpft am Freitagabend in Brüssel zunächst um die Trophäe der Diamond League.

Deutsche Vizemeisterin kommt

Das stark besetzte Teilnehmerfeld ergänzen mit der Schwedin Michaela Meijer, der Französin Ninon Guillon-Romarin, der Slowenin Tina Sutej und der Chinesin Xu Huiqin vier 4,70-Meter-Springerinnen. Mit der Chinesin springt zudem erstmals eine asiatische Athletin in Beckum. „Nach 21 Jahren hatten wir damit nun Athletinnen von allen Kontinenten bei uns am Start“, freut sich Christof Kelzenberg über die internationale Besetzung. Weitere Teilnehmerinnen kommen aus Australien, Belgien und den Niederlanden. Aus deutscher Sicht starten Katharina Bauer und die deutsche Vizemeisterin Stefanie Dauber. Nach einiger Zeit Abstinenz kommt auch die Siegerin von 2011, Martina Strutz, nach Beckum.

Die französische Meisterin und Rekordhalterin Ninon Guillon-Romarin will im Jahnstadion beim 21. Beckumer Volksbank-Stabhochsprung-Meeting bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden Foto: Iris Hensel

Nachwuchsspringen zum Auftakt

Los geht es im Beckumer Jahrstadion am Sonntag ab 12 Uhr mit dem Nachwuchsspringen, das mit der deutschen U23-Meisterin Stina Seidler, der deutschen U18-Meisterin Moana-Lou Kleiner und Sarah Vogel, Siegerin der europäischen Jugendspiele (EYOF), ebenfalls stark besetzt ist. Das Hauptspringen der Weltklasse-Athletinnen startet um 15 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.