Trotz Problemen dranbleiben – ASK Ahlen empfängt Roland Beckum 2

Die Spiele der Ahlener Mannschaften im Überblick:

SuS Ennigerloh – ASK Ahlen 0:1 / ASK Ahlen – SC Roland Beckum 2

Schwer taten sich die Fußballer von Ditib Spor Kulübü Ahlen gegen die Zweitvertretung des SuS Ennigerloh am Donnerstagabend. Unter Flutlicht reichte es für die Truppe von Übungsleiter Serkan Aldemir letzten Endes zu einem hart erarbeiteten 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Aufsteiger. Dadurch verbesserten sich die ASK-Kicker auf den siebten Platz.

„Wir wussten, dass es heute schwer werden würde“, meinte Taner Bayraktar nach der Partie. „Das war ein Kampfspiel, das wir mit viel Mühe gewonnen haben“, ergänzte der sportliche Leiter bei ASK. Stark personell geschwächt reisten die Ahlener nach Ennigerloh und mussten unbedingt gewinnen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten. Den Unterschied machte nach 90 absolvierten Minuten ein von Hasan Keskin verwandelter Strafstoß (27.). Vorausgegangen war ein Foul an Ismail Colak. Der Offensivspieler, der genauso wie Orkan Topcu und Yunus Tunc angeschlagen spielen musste, sah später allerdings noch die Ampelkarte (73.) und hat jetzt ein Spiel Zwangspause.

„Die Aufopferungsbereitschaft in unserem Team ist sehr hoch. Wenn das nicht so wäre, hätten wir noch größere Schwierigkeiten“, erklärte Bayraktar und spielte dabei auf die angespannte personelle Lage an. „Wir mussten irgendwie das Spiel gegen Ennigerloh überbrücken. Das gleiche gilt für die kommende Partie gegen Roland“, bemerkte er. Wichtig seien nur die drei Punkte gewesen. Jeder Verein habe irgendwann in einer Saison Schwierigkeiten. „Bei uns ist das halt sofort am Anfang. Das ist zwar blöd, aber da müssen wir jetzt durch. Wir wollen schließlich oben dranbleiben“, offenbarte der sportliche Leiter.

Gegen die Reserve von Roland Beckum wird erneut Improvisationstalent gefragt sein. Ali Maskar, Emre Kurt, Sinan Okan und Yusuf Güney weilen im Urlaub. Savas Cirak und Yasin Eren fehlen berufsbedingt. Dazu gesellt sich der verletzte Ali Maskar. „Wir müssen das Spiel einfach irgendwie überstehen“, schaut Bayraktar mit etwas sorgenvoller Miene auf die Begegnung am Sonntag (15 Uhr, Sportpark Nord, Kunstrasen). „Das wird eine Mammutaufgabe, einen Sieg zu holen, aber wir werden es versuchen.“ Schließlich wollen die ambitionierten ASK-Kicker, die bisher zwei Erfolge, ein Remis und eine Niederlage verbuchten, weiter nach oben – im besten Fall an die Spitze – klettern.

SuS Ennigerloh 2 – Vorwärts Ahlen

Ihren ersten Sieg in dieser Spielzeit durften die Kicker von Vorwärts Ahlen am Mittwoch beim 6:0 in Stromberg feiern. „In Ennigerloh wollen wir den nächsten Schritt gehen“, erklärt Übungsleiter Oliver Glöden vor dem Duell mit dem Aufsteiger am Samstag ab 16.30 Uhr. Den Gegner schätzt der Ex-Profi ähnlich stark wie Stromberg ein. Einen Spaziergang erwartet er aber nicht. „Die sind nicht gut in die Saison gestartet und werden einiges wiedergutmachen wollen“, ahnt Glöden. „Das wird eine neue Herausforderung – und der werden wir uns stellen“, fügt der Gäste-Trainer hinzu. Verzichten muss er auf Björn Weber (Urlaub) und Leo Maschke (verletzt). Hinter den Einsätzen von Stefanos Dontsis und Niclas Uhlenbrock steht ein Fragezeichen.

TuS Wadersloh – Aramäer Ahlen 4:0 / Aramäer Ahlen – SpVg Oelde

„Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider“, bemerkte Aramäer-Coach Selim Smajkic nach der 0:4-Pleite gegen den TuS Wadersloh am Donnerstag. „Die Jungs haben sich heute mit allen Mitteln gewehrt und die nötige Laufbereitschaft und den nötigen Ehrgeiz mitgebracht“, lobte der Übungsleiter seine Truppe. „Das war richtig gut von außen anzuschauen und ein großer Schritt in die richtige Richtung.“ Einzig das Glück war den Gästen nicht hold. Denn die Gastgeber gingen durch Tim Lübbers in Führung (15.) in Führung. Nach dem Wiederanpfiff erhöhten Johannes Kleinedieckmann (61., 74.) und Rudi Milberger (84.) für Wadersloh. Ein vermeintliches Tor für die Ahlener durch Vesko Hamidovic wurde beim Stand von 0:3 nicht gegeben. „Der Ball ist aus dem Tor herausgesprungen, weil er dort von einer Stange abgeprallt ist“, erzählte Smajkic. Für das Duell mit der SpVg Oelde am Sonntag (13 Uhr, Sportpark Nord, Kunstrasen) fordert der Trainer von seiner Truppe die gleiche Einstellung. Gehörig Respekt hat er vor dem morgigen Gegner aber natürlich auch: „Die haben ein hohes Fitness-Level und bringen eine gewisse Grundschnelligkeit mit. Wir werden ihnen den Ball überlassen und versuchen, den einen oder anderen Konter zu setzen.“ Vielleicht klappt es für die personell geschwächten Aramäer-Kicker nach drei Niederlagen in Folge dann mal wieder mit einem Punktgewinn. Fehlen werden Senad Colic, Stefan Wegmann, Maik Fohrmann, Jan Kleinickel und Philip Erlei. Pascal Schomaker kehrt eventuell ins Team zurück.

SV Neubeckum – SKS Ahlen

Drei Platzverweise sammelten die Fußballer von Suryoye Ahlen in den ersten vier Spielen. Beim 1:4 gegen Vorhelm flogen zuletzt Spielertrainer Dennis Tulgay und sein Bruder Andreas vom Platz. Ebenso muss Lucas Tulgay noch seine Sperre absitzen. „Das tut uns weh – vor allem in den nächsten Wochen“, offenbart der kickende Übungsleiter vor der Partie am Sonntag (15 Uhr). Hinzu kommt mit Adrian Tulgay noch ein verletzter Spieler. „Personell sieht es bei uns nicht so gut aus“, erklärt der Gäste-Coach. Allerdings wird Nico Müller zurück ins Team kehren. „Wir werden in Neubeckum versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“, meint Dennis Tulgay, um im gleichen Atemzug hinterherzuschieben: „Die sind nicht unser Maßstab. Ich schreibe uns aber trotzdem nicht ab. Wir wollen sie ärgern.“

TuS Wadersloh – Westfalia Vorhelm

Acht Zähler aus vier Spielen – das kann sich sehen lassen. Dennoch wollen die Vorhelmer in Wadersloh am Sonntag ab 15 Uhr den zweiten Sieg in Folge und damit verbunden den dritten Erfolg in dieser Spielzeit nachlegen. Leicht wird die Aufgabe allerdings nicht. „Wadersloh hat eine körperlich robuste Truppe, die ordentlich dagegen halten wird“, warnt auch Westfalias Trainer Dennis Averhage vor den Hausherren. „Wir müssen deswegen über 90 Minuten liefern und unsere Chancen nutzen. Denn wir werden wahrscheinlich nicht viele bekommen“, vermutet der Übungsleiter der Gäste. Der Coach muss ohne Patrick Lökes (Urlaub), Christian Gerdhenrich, Christian Schmidt und Julian Halbe (alle drei verletzt) auskommen, hat aber sonst alle Mann an Bord.

SuS Enniger – SpVg Oelde 0:1

Nur ein Tor bekamen die Zuschauer in Enniger zu sehen. Dennis Nüsken sorgte in der 61. Minute dafür, dass es am Ende einen Sieger in dieser Begegnung gab – und der kam aus Oelde. Die Gäste, die die Partie nur zu zehnt beendeten (80.), klettern durch ihren dritten Sieg auf den zweiten Platz. Die Gastgeber kassierten dagegen ihre erste Niederlage in dieser Spielzeit.

SV Neubeckum – SuS Ennigerloh 2:3

Das Spitzenspiel – beide Teams holten aus drei Partien die Maximalausbeute – hielt das, was es vorher versprach. Nach 90 Minuten behielt der Bezirksliga-Absteiger die Nase vorn und führt nun die Tabelle mit zwölf Punkten an. Neubeckum erwischte einen guten Start und ging durch Patrick Mutlu früh in Führung (6.). Oguzhan Yildirim (29.) und Christoph Hakenes (37.) drehten die Partie aber noch vor der Pause für die Gäste. Michel Osmanovic glich in der Mitte des zweiten Durchgangs aus (67.), bevor Patrick Zwoll die Begegnung mit einem Last-Minute-Treffer (89.) für Ennigerloh entschied.