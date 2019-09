Die neue C-Jugend der Ahlener SG tritt in große Fußstapfen. Das Team der letzten Saison war souverän Meister geworden und hatte sich dann in der Aufstiegsrunde achtbar verkauft. Für die aktuelle Saison kann das allerdings nicht der Maßstab sein – ist sich auch Trainer Thomas Roll bewusst.

„Wir treten mit einer Mannschaft an, die hauptsächlich aus dem Kader der letztjährigen D-Jugend besteht. Die Jungs werden eine gewisse Zeit brauchen, um sich an die neue Spielklasse mit elf gegen elf und robusteren Gegenspielern zu gewöhnen“, so der Coach.

Die körperliche Unterlegenheit der Sportgemeinschaft war im Pokalspiel bereits der Knackpunkt. Die Spielvereinigung Oelde nutzte ihre Vorteile resolut aus und setzte sich mit 7:0 durch. „Das war für uns noch wie ein Vorbereitungsspiel. Wir waren erst kurz davor mit dem Training eingestiegen und waren noch nicht wirklich wettkampftauglich. In dieser Lage war Oelde dann zu stark“, erkennt Roll.

Am Samstag geht es für sein Team nun in der Liga los. Das langjährige Konzept mit Qualifikationsrunden, in denen die Plätze für die Meister- und Sonderrunden ausgespielt wurden, gibt es nicht mehr. Stattdessen spielt 15 Teams in einer Liga um den Titel. Die Ahlener SG startet dabei gegen die Spielgemeinschaft Stromberg/Sünninghausen (14.45 Uhr am Sportpark Nord). „Unsere Eingewöhnungszeit wird noch etwas andauern. Wir lernen mit jedem Spiel dazu. Trotzdem hoffe ich, dass wir direkt mal einen Punkt holen“, meint Roll.