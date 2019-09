Punkte-Projekt mit Fragezeichen: Ahlener SG tritt beim VfL Gummersbach 2 an

Eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer. Aber ein Sieg im langsam ausklingenden Sommer in der Gummersbacher Schwalbe-Arena (Sonntag, 17 Uhr) könnte den Drittliga-Handballern der Ahlener SG einen allzu stürmischen Herbstanfang ersparen. Werden bei der Zweitvertretung des VfL die ersten beiden Punkte eingefahren, ließen sich die folgenden Spiele jedenfalls mit etwas mehr Gelassenheit und Rückenwind angehen als mit einem nach drei Spieltagen immer noch blanken Konto.

„ Wir wussten, dass der Auftakt für uns nicht einfach wird angesichts des Programms und der schwierigen Bedingungen in der Vorbereitung. Wir wussten, dass der Auftakt für uns nicht einfach wird angesichts des Programms und der schwierigen Bedingungen in der Vorbereitung. “ Sascha Bertow

Sascha Bertow spürt allerdings noch keinen Druck. „Wir wussten, dass der Auftakt für uns nicht einfach wird angesichts des Programms und der schwierigen Bedingungen in der Vorbereitung“, gibt der ASG-Trainer zu bedenken. „Selbst 0:8 oder 0:10 Punkte wären deshalb noch nicht dramatisch. Wir haben eine neue Mannschaft, die sich noch finden muss“, merkt er an.

VfL-Reserve winkt Verstärkung

Das Punkte-Projekt in Gummersbach wird zudem durch einige Fragezeichen erschwert. Aufwendiger als sonst gestaltet es sich für die Ahlener, sich auf den Gegner so akribisch einzustellen wie gewohnt. „Da die erste Mannschaft des VfL schon am Samstag in der zweiten Liga im Einsatz ist, werden am Sonntag sicher wieder einige Spieler die Reserve verstärken“, ahnt Bertow. „Wir müssen uns deshalb auf alle, die eventuell spielen könnten, vorbereiten. Die Spielzüge beim Gegner bleiben zwar unabhängig von Namen gleich, aber jeder hat eben individuelle stärken“, sagt er. „Und letztlich sind dort alle gut ausgebildet – auch die A-Junioren, die zum Einsatz kommen.“

Schwächen im Abschluss

Eines haben beide Mannschaften gemeinsam: Die ersten beiden Spiele gingen jeweils verloren, wobei die VfL-Reserve zwar zehn Tore mehr kassierte als die Ahlener, aber auf der anderen Seite zwei Treffer mehr erzielte. Magere 48 beziehungsweise 46 Tore auf der Habenseite zeigen allerdings auch, wo beide Teams bislang ihre Schwächen haben. Die fehlende Durchsetzungskraft in der Offensive war deshalb letztlich auch ausschlaggebend dafür, warum die Partie gegen den VfL Eintracht Hagen, gegen den vor allem dank einer konzen­trierten Defensivvorstellung eine Überraschung im Bereich des Möglichen lag, am Ende hauchdünn verloren ging (23:24). Zu viele Fahrkarten und zu seltene Abschlussversuche monierte Bertow nach der Partie.

ASG gegen Hagen defensiv stark

Trotzdem dürfen die Ahlener aus dieser Begegnung Selbstvertrauen schöpfen. „Das haben die Jungs defensiv super diszipliniert gemacht. Wenn Hagen erst mal mit Gegenstößen ins Rollen gekommen wäre, hätten es schnell auch zehn Tore Unterschied sein können“, meinte der ASG-Trainer. Genau so müsse man auch gegen Gummersbach auftreten. „Die laufen auch sehr viel und kommen über die zweite Welle.“

Mattes Rogowski kann wieder spielen

Ein Fragezeichen steht bei den Ahlenern noch hinter dem Einsatz der angeschlagenen Felix Harbaum (Knie) und Niklas Seifert (Fuß). Wieder spielen kann dagegen Spielmacher Mattes Rogowski. Dessen Rolle füllte gegen Hagen David Wiencek aus und hinterließ dabei einen starken Eindruck. „Er hat das Spiel gut geordnet“, lobte Bertow. Eine klasse Leistung bescheinigte er auch Keeper Maurice Behrens, der seine Heimpremiere im Ahlener feierte und zeigte, warum die ASG ihn zurückholen wollte. ✆