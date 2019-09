Tor, Rot, Tor: Alles drin, alles dran zwischen RW Ahlen und SC Wiedenbrück

1:1 (1:0) hieß es am Freitagabend. Damit werden beide Teams leben können. Denn es war leistungsgerecht. Aufregung hatte es auch so genug gegeben in einem sehenswerten Spiel.

Auf zwei offensiv agierende Teams hatte RWA-Coach Christian Britscho ja spekuliert. Und genauso kam es: Eine überaus intensive, schnelle, ereignisreiche und in Teilen auch giftige erste Hälfte lieferten sich Rot-Weiß Ahlen und der SC Wiedenbrück . Zum Beweis reicht schon fast ein Verweis auf die Statistik: Vier Gelbe Karten, eine Rote und ein Tor hatten die Oberligisten schon vor der Pause fabriziert. Fein verteilt zum Vor- und zum Nachteil der Gastgeber.

Höveler besorgt die frühe Ahlener Führung

Denn die Ahlener gingen zunächst bereits in der 9. Minute durch Sven Höveler in Führung. Wieder war es ein Kopfballtor, wieder war dem ein Standard vorangegangen. Zuletzt hatte zwei Mal René Lindner so genetzt. Dieses Mal servierte Timon Schmitz von rechts auf den langen Pfosten, wo Sven Höveler goldrichtig stand.

Die starken Wiedenbrücker schienen davon aber nur wenig beeindruckt zu sein. Als wäre nichts gewesen, präsentierte sich der Sportclub äußerst agil auf den Beinen, tauchte insbesondere bei Kontern ganz schnell vor dem Tor von Bernd Schipmann auf. Der stand kurz nach der Führung gleich doppelt im Fokus. Erst vereitelte er nach Ecke Wiedenbrücks den möglichen Anschlusstreffer durch Aday Ercan per Blitzreaktion (13.). Nur zwei Minuten später leistete er sich mit einem fehlgeleiteten Abwurf dann einen dicken Fauxpas. Außer Gelb für Höveler passierte aber nichts.

Rot gegen Schurig bringt RWA 60 Minuten in Unterzahl

Dafür in der nächsten umso mehr: Eine halbe Stunde rum, Viktor Maier foult den enteilten Mike Pihl an der Seitenlinie und sieht sich dafür umgehend von wütenden Ahlenern umgeben. Allen voran von Marvin Schurig, der Maier dabei einen Kopfstoß gegeben haben soll. Rot für Schurig, Gelb für Maier – und Schiedsrichter Exuzidis Leonidas war fortan beim Publikum komplett unten durch. Wütende Pfiffe begleiteten ihn und seine Assistenten in die Pause.

Die erste riesen Möglichkeit auf das zweite Tor der Partie hatten dennoch die Ahlener. 55. Minute, Luca Steinfeldt lauert nach einer Ecke, doch auf der Linie vereitelt Wiedenbrücks Schlussmann Marcel Hölscher. Danach lange erbittert anstürmende Wiedenbrücker ohne hundertprozentige Chance und erbittert verteidigende Ahlener, die hofften, diese knappe Führung irgendwie über die Zeit zu bekommen.

Und dann kam es doch noch, wie es wohl kommen musste: Butterweiche Flanke auf den Kopf von Wiedenbrücks Luei Omar, der sich die Ecke aussuchen kann und das 1:1 macht (78.). Die Schlussphase – man kann es sich denken – sie geriet ultraspannend und hitzig. Einen Sieger aber fand die Partie nicht mehr. Das war auch gut so. In diesem Spiel war auch so alles drin und alles dran.

Statistik

R W Ahlen: Schipmann – Eickhoff, Lindner, Höveler, Schurig - Cieslak (46. Kaldewei), Schmitz (81. Stroemer) – Mai, Schmidt (88. Nieddu), Pihl – Steinfeldt (79. Güney)

SC Wiedenbrück: Hölscher - Schubert, Twyrdy, Duschke (76. Klantzos), Hüsing - Zech, Brinkmann (46. Demming) - Beckhoff, Ercan, Maier (57. Tia) - Omar

Tore: 1:0 (9.) Höveler; 1:1 (78.) Omar

Gelb: Höveler, Schurig, Maier, Lindner, Eickhoff, Mai, Hüsing, Ercan

Rot: Schurig (30.)

Zuschauer: 910