Erst gegen Ende kam die VfL-Reserve von 25:21 wieder heran und behielt noch einen Punkt, der eigentlich schon auf dem Weg nach Ahlen zu sein schien.

„Super ärgerlich“, fand das ASG-Coach Sascha Bertow . „Wenn man den Spielverlauf sieht, ist der Punkt natürlich zu wenig“, sagte er. „Wir haben einfach den Faden verloren, acht Minuten kein Tor erzielt, zwei Siebenmeter verworfen. Da ist Gummersbach natürlich auf Zack mit ihren schnellen Gegenstößen“, beschrieb Bertow die suboptimale Schlussphase.

Gegen Ende der ersten Hälfte zieht die ASG weg

Die Partie hatte schon mit minimalen Vorteilen für die Gastgeber angefangen, die in den ersten sieben Minuten meist mit einem Treffer vorne lagen. Das änderte sich aber erstmals nach neun Zeigerumdrehungen, als Jannis Fauteck zum 5:4 traf und wenig später Thies Hülsbusch daraus eine Zwei-Tore-Führung werden ließ.

Die Ahlener hatten in der Folge einen starken Maurice Behrends im Tor, der „wieder sehr gut gehalten hat“, wie Bertow lobte. Die Defensive habe „sehr konzentriert gedeckt“ und auch nach vorne lief es konzentriert und vor allem erfolgreich.

Zwar egalisierten die Gummersbacher zunächst immer wieder – sowohl zum 6:6 (13.) als auch später zum 8:8 und 10:10. Gegen Ende der ersten Hälfte zogen die Ahlener aber durch Tore von Florian Schöße, Niklas Seifert und David Wiencek erstmals weg (13:10; 27.). Seifert packte kurz vor dem Pausentee noch das 15:11 drauf.

Zu viel gewollt? Gäste schwächeln gegen Ende

Selbst der Start in Hälfte zwei glückte den Ahlenern, die noch bis in die Schlussphase hinein wie die sicheren Sieger aussahen. Denn in der 43. und in der 51. Minute lagen sie mit 22:17 und 25:21 einigermaßen komfortabel in Führung.

Doch das sollte sich ziemlich schnell ändern, als der angesprochene Faden flöten ging. „Vielleicht wollten wir, nachdem die ersten Sachen nicht geklappt haben, ein bisschen zu viel“, analysierte Bertow.

Niels Thiem und Pierre Busch brachten den VfL jedenfalls bis auf 25:23 (54.) heran. Bertow nahm eine Auszeit, um sein Team neu zu sortieren. Doch erneut Yonathan Dayan, der am Ende mit acht Toren bester Schütze der Partie war, sowie Malte Meinhardt ließen die Schwalbe-Arena mit ihren Treffern zum 25:25-Ausgleich (57.) jubeln. Die restlichen drei Minuten fiel kein Tor mehr.

„Das kann immer mal passieren“, wollte Bertow die Schwächephase nicht dramatisieren oder auf die Unerfahrenheit der Mannschaft schieben. „Das Positive ist: Wir haben den ersten Punkt. Das ist wichtig für den Kopf. Es hätte ja auch schlimmer kommen können“, meint der Trainer.