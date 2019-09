Die langen Pässe verpennt – ASK Ahlen unterliegt SC Roland 2

Irgendwie wollten die stark personell gebeutelten Fußballer von ASK Ahlen die Spiele gegen die SpVg Oelde, Ennigerlohs Reserve und Roland Beckums Zweitvertretung überstehen, um nicht sofort zu Saisonbeginn die Tabellenspitze aus den Augen zu verlieren. Das klappte bis vor diesem Wochenende auch ganz gut. Denn die Aufopferungsbereitschaft in der Truppe von Übungsleiter Serkan Aldemir ist hoch und führte zu einem 2:2 gegen Oelde und einem 1:0-Erfolg gegen Ennigerloh 2. Doch gestern zerstörte Roland Beckum 2 die Hoffnung von ASK und drehte einen 0:1-Rückstand noch zu einem 3:2 (0:1)-Erfolg.

Die Gastgeber gingen leer aus und rutschten von Platz sieben auf Rang neun ab. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt schon jetzt satte acht Zähler. Ein Weltuntergang ist das für Taner Bayraktar aber nicht.

„Wir verlieren lieber jetzt den einen oder anderen Punkt als später. Im Moment sind wir personell geschwächt. Uns fehlten neun Spieler“, so der sportliche Leiter von ASK. Der zählte mit Emre und Enes Kurt, Sinan Okan, Yusuf Güney, Burak Ece, Savas Cirak, Yasin Eren, Ali Maskar und Ismail Colak die Namen auf. „Ich traue den Jungs aber vieles zu. Mit einer Serie von drei oder vier Siegen sind wir oben schnell wieder dran“, glaubt Bayraktar. Zudem seien in der kommenden Woche viele Akteure wieder da.

Gegen Roland Beckum 2 war allerdings noch improvisieren angesagt. Davon war zu Beginn aber nichts zu merken. Schließlich starteten die Hausherren fulminant in die Partie und gingen nach einer schönen Kombination, die von Hasan Keskin vollendet wurde (6.), in Führung. Bis zur Pause hielten die Gastgeber das Ergebnis und verteidigten solide. Nach dem Wiederanpfiff rutschte aber einer der vielen langen Bälle durch, mit denen die Gäste die ASK-Defensive zu knacken versuchten. Abdulraauf Usma glich so aus (50.).

Fast postwendend tauchte Keskin vor Rolands Keeper Andre van Bergerem auf, entschied sich dann aber für die falsche Variante: Anstatt auf den frei stehenden Metehan Sahin abzulegen, versuchte es der Offensivakteur selbst – und scheiterte kläglich. „Diese Riesenmöglichkeit war die entscheidende Spielszene“, analysierte Bayraktar. „Machen wir den da rein, kippt die Partie.“ Stattdessen schlugen die Gäste aus dem Knackpunkt ihren Nutzen. Durch einen Doppelschlag von Hakan Cetinkilic (58.) und Abdulraauf Usma (60.) nach bewährtem Konzept – langer Ball auf schnellen Stürmer – drehte Roland die Begegnung.

„Wir haben bei den langen Pässen hinten gepennt. Ich mache den Jungs aber keinen Vorwurf. Sie haben heute stark gekämpft und mehr als 100 Prozent gegeben“, lobte Bayraktar seine Schützlinge. ASK versuchte im Anschluss alles nach vorne zu werfen, kam aber erst in der Schlussminute zum 2:3, als Alper Yildirim seine Chance eiskalt vollstreckte.

ASK: Cicek – Taser, E. Bak, Keskin, Sahin, Gemec, Yildirim, Altun (53. Topcu), Kalay, Tunc, Saltabas

TuS Wadersloh – Westf. Vorhelm 1:3

Ihren dritten Erfolg haben die unbesiegten Vorhelmer in Wadersloh eingefahren. Julian Müller (15.) und Philipp Woestmann (17.) brachten die Westfalia mit ihrem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Wadersloh meldete sich durch Rudi Milberger aber zurück (40.). Nach dem Pausentee parierte Gäste-Schlussmann David Reinke einen Elfmeter. Mit einem direkt verwandelten Freistoß beruhigte Davin Wöstmann (65.) dann die Nerven der Gäste und sicherte den Vorhelmern den dritten Platz. „Wenn du dich oben festbeißen willst, musst du solche Spiele gewinnen“, meinte Dennis Averhage. „Meine Jungs haben das über weite Strecken gut gemacht. Die Schlüsselsituation war der gehaltene Strafstoß“, ergänzte Vorhelms Coach.

SV Neubeckum – SKS Ahlen 6:2

Nicht den Hauch einer Chance hatte Suryoye. Luis Einhoff (1.), Timo Wagner (6.), Dominic Kunz (15., 31.) und Patrick Mutlu (40.) machten schon vor der Pause alles klar. Im zweiten Durchgang ließen es die Hausherren etwas gemächlicher angehen. Laurenz Seiler verkürzte auf 5:1 (57.), doch Wagner stellte den alten Abstand wieder her (66.). Das Tor von Petros Tarambuskas zum 6:2 war reine Ergebniskosmetik (88.). „In der ersten Halbzeit haben wir die langen Bälle nicht gut verteidigt und uns nicht clever genug angestellt“, bilanzierte Spielertrainer Dennis Tulgay. „Wir haben verdient verloren, haken das Spiel ab und schauen nach vorne.“

Germ. Stromberg – RW Vellern 1:0

Nach vier Niederlagen in Folge fuhren die Gastgeber ihren ersten Saisonsieg ein. Julius Großerhode markierte das Tor des Tages (9.). Die Gäste verließen das Feld aufgrund einer gelb-roten Karte (84.) nach 90 Minuten nur zu zehnt.

SuS Ennigerloh 2 – Vorwärts Ahlen 1:4

„Wir haben an die Leistung in Stromberg angeknüpft und diesmal sogar rechtzeitig die Tore gemacht“, berichtete Vorwärts-Coach Oliver Glöden nach dem zweiten Sieg in Serie. Stefanos Dontsis schoss die Gäste in Führung (13.), Moritz Lüdemann erhöhte auf 2:0 (27.). Durch einen von Mustafa Ünal verwandelten Strafstoß verkürzte Ennigerloh vor der Pause noch auf 1:2 (35.). Vorausgegangen war ein unglücklicher Klärungsversuch von Christian Schramm, der zum Elfmeterpfiff führte. „Nach dem Anschlusstreffer haben wir kurz gewankt, uns dann aber schnell wieder gefangen“, so Glöden. Im zweiten Durchgang stellte Alexander Klockenbusch den alten Abstand wieder her (57.). Taarik Sait setzte mit seinem Tor den Schlusspunkt (89.) zum 4:1.

Germania Lette – SuS Ennigerloh 3:6

Zwei Mal Hendrik Hohmann (7., 29.) und einmal Christoph Hakenes (56.) schossen Ennigerloh in Front. Lette glich durch Gerrit Hillenbrenner (14.), Marc-René Witte (41.) und Alexander Klinnert (60.) jeweils aus. Danach sorgten Vincenzo Caterisano (69.) und Christoph Schmiebusch (78., 79.) aber für klare Verhältnisse.

Aramäer Ahlen – SpVg Oelde 3:3

Die Einstellung stimmte bereits beim 0:4 in Wadersloh. Doch gegen Oelde sprang für Aramäer Ahlen auch noch etwas Zählbares raus. Den zweimaligen Rückstand durch Jan Baum (4., 17.) egalisierte Kevin Wilmes (5., 30.) mit zwei Traumtoren zum 2:2-Pausenstand. „Den Ersten haut er wie mit einem Katapult rein. Der Zweite war dann ein Heber. Er kann also beides“, sagte Aramäer-Coach Selim Smajkic. Thomas Tunc besorgte nach Wiederanpfiff die erneute Führung für die Gastgeber (59.). Durch einen Sonntagsschuss von Jean Bomhof gelang Oelde aber noch der Ausgleich (80.). Danach flog ein Gäste-Akteur mit der Ampelkarte wegen Meckerns vom Platz (83.). „Individuelle Fehler haben uns heute den Sieg gekostet. Trotzdem bin ich zufrieden. Der Punkt bringt uns hoffentlich Selbstbewusstsein für die kommenden Wochen“, so Smajkic.

SuS Enniger – Fortuna Walstedde 4:3

g durch Nicolas Rosendahl (19.) und Marcel Brillowski (44.) reichte Fortuna nicht zum Sieg. Thorben Schmelter (40.) und Maxim Reschetnik (68.) besorgten zwei Mal den Ausgleich für den SuS. Alexander Tierbach (82.) und Schmelter (90.) trafen zum 4:2. Thorsten Ernsts Anschlusstreffer (90.+4) kam zu spät.