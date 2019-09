„Wie ein Stück Familie“

Plötzlich war er einfach da: Der große Tag, auf den sie bei der DJK so lange gewartet und hingefiebert hatten. 100 Jahre Vorwärts Ahlen – diese einmalige Gelegenheit musste einfach ganz groß gefeiert werden. Erst recht bei einem Verein, den der Vorsitzende selbst als „Breitensportverein mit Schwerpunkt Geselligkeit“ bezeichnet. Welche Dimensionen der runde Geburtstag angenommen hat, ist aber auch Martin Metzner wohl erst richtig bewusst geworden, als er zur Begrüßung zum ersten Mal von der Bühne in die aus allen Nähten platzende Stadthalle schaute. „Wow, ist das ein Anblick“, sagte er.

Mit über 1000 Gästen begingen die Ahlener ihr Jubiläumsfest. Schon anderthalb Stunden vor dem eigentlichen Beginn kam Metzner bei der Begrüßung der Vereinsvertreter und Offiziellen, die zum Vorab-Umtrunk geladen waren, aus dem Händeschütteln nicht mehr heraus. Im Minutentakt hieß es: „Komm rein, lang zu!“ Zwischendurch pustete Metzner einmal kurz durch und gestand: „Jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt. 1000 Gäste hat man ja nicht jeden Tag.“

Die Vorwärts-Harmonists hatten ihren Überraschungsauftritt, gaben drei Lieder zum Besten und darunter war auch eine selbstgedichtete Vereinshymne. Foto: Marc Kreisel

Es ging aber alles glatt für den Vorwärts-Vorsitzenden und seine DJK. Die hatte in der Stadthalle geklotzt und nicht gekleckert. Eine riesige Vereinsfahne mit dem Jubiläumslogo hing über der Bühne. Soundanlage und Lichtshow hätten für eine Filmpreisverleihung gereicht. Zwischendurch gab es Videoeinspieler auf einer großen Leinwand mit den besten Grüßen von verhinderten Gästen wie Martin Hummels vom Stadtsportverband, Pastor Willi Stroband und sogar von Tischtennis-Star Timo Boll, der im Dezember ja auf Einladung der DJK mit Borussia Düsseldorf Station in Ahlen macht.

Auch die Vorwärts-Harmonists hatten einen Überraschungsauftritt, kamen mit Dudelsackspieler. Und sie hatten dabei gleich noch eine neue Vereinshymne im Gepäck. Später sorgte dann die VIP Entertainment Band aus Münster für Partystimmung bis in die Nacht. Durch den Abend führte Moderator Martin Mall, der auch noch mit seinen Jonglage-Künsten begeisterte.

Der offizielle Teil des Geburtstags war eher knackig gehalten. Das war so gewollt, damit nicht zu viel Zeit von der eigentlichen Party abgeht. „Jeder, der nicht erwähnt wurde, fühle sich von mir gedrückt“, säuselte Metzner schon zur Begrüßung. Um sie alle einzeln willkommen zu heißen, fehlte schon angesichts der schieren Masse einfach die Zeit.

Eine Laudatio auf das Geburtstagkind musste aber natürlich sein. Die teilten sich der Vorsitzende und Bürgermeister Dr. Alexander Berger quasi. Beide gingen nämlich in ihren Reden der Frage nach, was Vorwärts Ahlen heute ausmacht. „Im Fußball sind wir vielleicht nicht ganz vorne“, witzelte Metzner selbstironisch. Stattdessen lobte er die Vielfalt der Abteilungen und natürlich den Zusammenhalt.

Party-Beauftragte: Die VIP Entertainment Band aus Münster sorgte für tanzbare Musik bis spät in die Nacht Foto: Marc Kreisel

Was bei Berger ganz ähnlich klang: „Jeder, der möchte, findet bei Vorwärts seinen Platz. Es ist mehr als ein Sportverein. Vorwärts ist ein Stück Heimat, ein Stück Familie“, so der erste Bürger der Stadt. Wie zum Beweis dafür stellte Metzner die Kontinuität an der Spitze und die Treue der Mitglieder heraus: „Neun Vorsitzende in 100 Jahren hatten wir. Mit so vielen Trainern kommt der HSV viereinhalb Jahre aus. . .“ Bemerkenswert seien auch die sechs Mitglieder, die dem Verein seit der Wiedergründung vor 68 Jahren die Stange hielten: Dieter Bücker, Heinrich Schröder, Willi Stienemeier, Egon Vester, Ede Kiemann und Franz Picker. Und natürlich hob Metzner seinen wichtigsten Mann hervor: Herbert Stemmer, seit 61 Jahren im Verein, seit 49 Jahren als dessen Kassierer tätig, erhielt Standing Ovations.

„Herbert macht die 50 voll. Aber auch danach lass ich ihn nicht gehen. Ich bin ja nicht doof“, witzelte Metzner. „Ich hab auf einem Bierdeckel im Clubheim einen lebenslangen Vertrag mit ihm.“ Na, da kann das nächste Jubiläum ja kommen.