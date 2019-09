Jennifer Suhr sorgt für dritten US-Sieg in Folge

Als Überraschungsgast und Top-Favoritin angekündigt und als Siegerin verabschiedet: Jennifer Suhr wurde ihrer Rolle gerecht. Die Weltjahresbeste sorgte am Sonntag beim 21. Internationalen Stabhochsprung Meeting der Frauen in Beckum nach den Erfolgen von Sandi Morris (2017; 4,80m) und Katie Nageotte (2018; 4,80m) für den dritten US-Sieg in Serie.

Vor den Augen des Publikums im gut gefüllten Jahnstadions überflog die 37-jährige Olympiasiegerin von 2012 ihres Siegeshöhe von 4,75 Metern gleich im ersten Anlauf. An den 4,80 Metern versuchte sich die Athletin, die zuletzt im Diamond League Finale in Brüssel als Siebte nicht über 4,70 Meter hinauskam, vergeblich. Nach ihrer starken Saisonbestleistung von 4,91 Metern aus dem März erzielte sie damit ihre zweithöchste Leistung der Saison.

Hohe Leistungsdichte

„Sie sah endlich wieder ein wenig mehr aus wie sie selbst. Wir haben wieder viele Erkenntnisse gewonnen“, sagte Trainer und Ehemann Rick Suhr und blickt positiv Richtung Weltmeisterschaft, die Ende des Monats in Doha stattfinden wird. „Von der Breite und Leistungsdichte haben wir in 21 Jahren das beste Meeting hier in Beckum gesehen“, resümierte Christof Kelzenberg , der zusammen mit Wolfgang Krogmeier für die Meetingdirektion verantwortlich ist.

Leichtathletik: 21. Volksbank-Stabhochsprung-Meeting 2019 in Beckum 1/52 Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Foto: Danny Schott

Auf den folgenden Plätzen flogen schließlich drei weitere Athletinnen über 4,70 Meter. Als Zweitplatzierte überwand die französische Rekordlerin Ninon Guillon-Romarin den Richtwert für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Liebeserklärung auf Französisch

„Ich liebe Beckum“, bekannte die Französin überglücklich, während die Slowenin Tina Sutej ihren nationalen Rekord einstellte. Auch die Schwedin Michaela Meijer überflog 4,70 Meter und wurde Vierte. Mit der Chinesin Xu Huiqin war erstmals eine Asiatin in Beckum am Start, die 4,65 Meter erreichte. Zuvor hatte sie sich dreimal vergeblich am asiatischen Rekord von 4,75 Metern versucht. „Bei ihr sehe ich insbesondere in den nächsten Jahren noch viel Potenzial“, so Kelzenberg.

„Insgesamt haben wir mit dem asiatischen, chinesischen, schwedischen, französischen und slowenischen Rekord vier nationale und eine kontinentale Bestmarke auflegen lassen. Viel hat da nicht mehr gefehlt“, befand Kelzenberg. Als beste deutsche Athletin übersprang die deutsche Vizemeisterin Stefanie Dauber (SSV Ulm 1846) 4,26 Meter und wurde damit Sechste. Höhengleich auf den neunten Rang kam die Leverkusenerin Katharina Bauer. An ihren Anfangshöhen scheiterten Martina Strutz (Beckum-Siegerin von 2011) sowie die Australierin Liz Parnov. Auch die Kanadierin Alysha Newman, die sich zuletzt in bestechender Form präsentiert hatte und als Mitfavoritin galt, musste drei Fehlversuche bei ihrer Einstiegshöhe von 4,50 Metern hinnehmen.