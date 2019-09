Die Bezirksliga-Handballerinnen des SV Eintracht Dolberg sind wie erwartet beim Pokal-Vorrundenturnier in eigener Halle ausgeschieden. Den einzigen Sieg fuhr die Mannschaft von Sebastian Kastner beim 11:9-Erfolg gleich im ersten Spiel gegen den TV Werne ein. Anschließend gab es eine 7:20-Niederlage gegen den Königsborner SV und eine 7:21-Niederlage gegen den HC Bergkamen. Damit wurden die Dolbergerinnen Dritte vor Werne. Erster mit 6:0 Punkten wurde die Oberliga-Mannschaft aus Bergkamen, die auch in der Meisterschaft am höchsten spielt.

Auch die ASG-Zweite schied bei ihrem Vorrunden-Turnier als Zweiter aus. Einem 18:14-Erfolg über TuSWE Anröchte folgte eine 7:12-Niederlage gegen TuS Westfalia Kamen, die als Erster weiterkamen.

Ebenfalls frühzeitig raus sind die ASG-Damen. Gegen die SGH Unna-Massen gab es eine knappe 24:25-Niederlage.