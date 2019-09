Eines schickt Kay Sparenberg schon mal vorweg. „Wir sind kein Aufstiegskandidat.“ Der neue Trainer der Zweitvertretung der Ahlener SG begegnet der am Freitag beginnenden Saison mit einer Prise Ironie, aber vor allem mit ganz viel Pragmatismus. Sparenberg weiß: „Die Mannschaft wäre eigentlich in der vergangenen Saison abgestiegen. Es hat sich nichts grundsätzlich geändert und es sind immer noch dieselben Spieler da. Also geht es auch diesmal nur um den Klassenerhalt.“

Gleichwohl möchte Sparenberg mit seinem erneuten Wirken bei der ASG – zuletzt war er 2013 als A-Jugend-Trainer beim HLZ – eine Weiterentwicklung einleiten. Der Trainer widmet sich dabei einer ganzen Reihe von Aufgaben. Wie in den Vorjahren verfügt das Team über eine gute Physis. Allzu häufig war das aber auch der einzige Pfeil im Köcher. Dessen Repertoire möchte der neue Coach nun peu à peu erweitern.

Neue Rollenverteilungen

„Individuelle Stärken sind ein wichtiges Pfund, aber wir brauchen auch ein vernünftiges Schussbild. Im Abschluss haben wir noch zu viele Schwächen“, konstatiert Sparenberg. Darüber hinaus möchte er das Spiel künftig mehr in die Breite tragen. „Das war bislang sehr engmaschig über die Mitte und den Kreis orientiert. Aber wir haben auch andere Qualitäten, die wir nutzen müssen.“

Außerdem sei die Mannschaft sehr linkslastig ausgelegt, die rechte Seite gleiche einer Baustelle. Daher hat der Übungsleiter einigen Akteuren neue Rollen zugedacht. „Das Verständnis für diese Rollen wächst mit dem Erfolg. Und bei Misserfolg wächst die Kritik daran“, weiß er. Ein gelungenes Beispiel sei Jonas Wieneke, der sich sehr flexibel zeige. „Von ihm bin ich ganz begeistert, er ist sehr lernwillig.“ Zudem versteht es Sparenberg als seinen Auftrag, die aus der dritten Garde aufgerückten Spieler „auf Verbandsliga-Niveau zu bringen“.

Aufstiegsanwärter in die Suppe spucken

Es gibt demnach reichlich zu tun für den neuen Trainer und seine Belegschaft. Die wird am Freitag (20 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Eintracht Hagen 2 gleich mal dem ersten Belastungstest unterzogen. Als Oberliga-Absteiger möchte die Eintracht direkt wieder aufsteigen. „Wir werden versuchen, Hagen ordentlich in die Suppe zu spucken“, kündigt Sparenberg an. Denn trotz aller (noch) vorhandenen Defizite „ist auch viel Brauchbares vorhanden – diese Mannschaft hat Qualität“, ist er überzeugt.

Die soll im Laufe der Saison mit talentierten Eigengewächsen aus dem Unterbau noch angereichert werden. So sind auch die A-Jugendlichen Luca Harhoff, Noah Schröder, Fiete Austermann, Christopher Supenkamp und Finn Bernemann für Einsätze bei der zweiten Mannschaft vorgesehen.