Bei strömenden Regen erschienen am Mittwochabend viele Ahlener Sportler zur Verleihung der Sportabzeichen. In diesem Jahr legten 165 Aktive jeden Alters ihre Prüfungen ab. Vom 5. Juni bis zum 11. September gab es acht Leichtathletik-, drei Schwimm- und drei Radfahrprüfungstage.

Alle Prüfungen wurden von insgesamt 13 ehrenamtlichen Helfern abgenommen. Gleich 60 Prozent aller Sportabzeichen wurden in Gold abgelegt, 30 Prozent in Silber und zehn Prozent in Gold. Damit waren die Ahlener Sportler sehr erfolgreich. Bürgermeister Dr. Alexander Berger ließ es sich nicht nehmen, allen anwesenden Athleten persönlich zu ihren Leistungen zu gratulieren.

Verleihung des Deutschen Sportabzeichens 2019 in Ahlen 1/16 Foto: Marc Kreisel

Ebenfalls zu den Gratulanten gehörten Angelika Schmiele (Kreissportbund) und Taner Öcal (Sparkasse Münsterland Ost). Die ersten Sportabzeichen erhielten die kleinsten Sportler bis fünf Jahren. Neben der Urkunde und dem Pin vom Kreissportbund konnten sie sich über leckere Süßigkeiten freuen.

Bei der Ehrung der Jugendlichen bis 17 Jahren ragten Lenni Reifel (zum fünften Mal Gold) und Carla Schnafel (zum sechsten Mal Silber) heraus. Sehr groß war die Beteiligung bei den Erwachsenen mit 122 Teilnehmern. Gleich vier Sportler feierten Jubiläen. Thomas Reger (25 Wiederholungen), Christoph Kaldewei (35) sowie Hermann Schnittker und Rosemarie Rosenhäger (40). Jürgen Krause vom Sportabzeichenteam hofft, dass alle Geehrten auch im nächsten Jahr wieder an den verschiedenen Prüfungen teilnehmen, um ihre Leistungen zu zeigen.