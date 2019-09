DJK Vorwärts oder ASK: Wer bleibt in der Verfolgerrolle?

Besser hätte sich ein Regisseur die Szenerie für ein packendes Stadtderby fast nicht ausmalen können: Denn sowohl die Fußballer von ASK als auch von Vorwärts Ahlen liegen nach fünf Spieltagen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Pleiten mit sieben Zählern im tabellarischen Mittelfeld gleichauf und hinken ihren Saisonzielen hinterher.

Das Duell der Stadtrivalen – es avanciert schon früh in dieser Saison zu einer richtungsweisenden Begegnung. Schließlich wollen beide Mannschaften den Anschluss an die Spitzengruppe nicht aus den Augen verlieren. „Wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen, um oben dranzubleiben“, sagt Vorwärts-Coach Oliver Glöden . Seine Truppe patzte zum Saisonstart gleich zwei Mal, legte dann aber eine kleine Serie hin und ist nun seit drei Partien ungeschlagen.

Personeller Engpass beendet

Zuletzt gewann der Tabellensechste mit 6:0 gegen Germania Stromberg und mit 4:1 gegen SuS Ennigerloh 2. Bei ASK sah es dagegen nicht so prickelnd aus: Die Truppe von Serkan Aldemir verlor ihr letztes Match mit 2:3 gegen die Zweitvertretung von Roland Beckum und hatte in den Wochen davor nur durch viel Aufopferungsbereitschaft und Kampf den personellen Engpass überwinden können. „Wir müssen jetzt einen Lauf starten, wenn wir oben dranbleiben wollen“, betont Taner Bayraktar , Sportlicher Leiter von ASK.

Die vier Punkte aus den vergangenen drei Partien seien dürftig gewesen. Da kommt es wie gerufen, dass sich nun auch endlich die Ausfall-Liste deutlich verkürzt. Bis auf Yusuf Güney und Sinan Okan sind alle Mann wieder an Bord – und die werden sie bei ASK auch brauchen, um den Hausherren Paroli zu bieten. „Vorwärts ist ein eingespieltes Team und im Stadtderby gibt es sowieso immer viele Emotionen. Da weiß man nie, was passiert“, sagt Bayraktar.

Vorwärts fehlt ein halbes Dutzend

Für ihn ist das Duell mit der DJK – genauso wie die kommenden Aufgaben gegen Vorhelm, Walstedde und Ennigerloh – richtungsweisend. „Wir wollen, wenn wir in Bestbesetzung spielen, mindestens neun Punkte aus den nächsten vier Partien holen und unsere Qualität beweisen“, kündigt Bayraktar an.

Die Qualität des Kontrahenten hat auch Oliver Glöden auf dem Schirm. „ASK ist eine ganz andere Mannschaft als zuletzt Stromberg und Ennigerloh 2. Wir wollen allerdings da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben“, sagt Glöden. Fehlen wird ihm Leo Maschke. Die Einsätze von Maxi Krömer, Niclas Uhlenbrock, Stefanos Dontsis, Tim Popil und Sebastian Pälmke sind fraglich.