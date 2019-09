Durchaus spektakulär waren die A-Junioren von RW Ahlen vergangene Woche mit einem 5:3-Erfolg beim TSC Eintracht Dortmund in die neue Saison gestartet. Zweimal hatten die Rot-Weißen dabei einen Rückstand gedreht. Vor allem in der Offensive hinterließ die Elf von Orhan Özkara einen starken Eindruck.

Dennoch will der Übungsleiter die Taktik für das erste Heimspiel am Sonntag (11 Uhr) gegen den SC Verl ein wenig anpassen: „Ich erwarte einen sehr starken und sehr robusten Gegner. Wir werden vorsichtiger anfangen als gegen Dortmund und zunächst eher etwas abwartend agieren.“ Denn die Gäste, die am ersten Spieltag knapp mit 2:1 gegen die Hammer Spielvereinigung gewannen, seien insbesondere auf den Schlüsselpositionen im Zentrum gut besetzt. „Die Spieler dort können die Bälle in die Schnittstellen spielen. Und vorne haben sie schnelle Leute. Wir wollen nicht ins offene Messer laufen“, erklärt Özkara.

Dass der erste Dreier schon ein Stück weit Sicherheit gegeben habe, wollte er noch nicht bestätigen: „Jede Woche ist anders. Wir müssen die Leistung erst einmal wieder abrufen.“ Für längere Zeit fehlen wird ihm wohl Noyan Bayaki, der am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt ist. Ansonsten stehen allerdings alle Akteure zur Verfügung.