Den Motor aufheulen lassen: RW Ahlen gewinnt beim ASC 09 Dortmund

Wegen eines Unfalls auf der Autobahn stand der Mannschaftsbus von Rot-Weiß Ahlen auf der Anreise nach Dortmund im Stau. Und auch wenn die deshalb um eine Viertelstunde später angepfiffene Partie mitunter zähflüssigen Verkehr enthielt, so bleibt die Mannschaft von Christian Britscho in der Oberliga auf der Überholspur. Mit 2:0 besiegte sie einen in allen Belangen harmlosen ASC 09 Dortmund.

Zweimal ließen die Ahlener den Motor aufheulen. Das genügte, um die Gastgeber im Rennen um die drei Punkte dauerhaft in die Boxengasse zu schicken. Bereits nach zwei Minuten schickte Mike Pihl seinen Teamkollegen Luca Steinfeldt, der im Strafraum nur mit unfairen Mitteln gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Timon Schmitz zur frühen 1:0-Führung (2.) der Rot-Weißen. Die legten kurz darauf nach, als Sven Höveler eine Pihl-Flanke per Kopf zum 2:0 (24.) eindrückte. „Die frühe Führung hat uns in die Karten gespielt“, sagte Trainer Britscho.

ASC offensiv abgetaucht

Fast hätte es sogar 3:0 geheißen, doch nach einem über Bernd Schipmann blitzschnell eingeleiteten und von Pascal Schmidt ebenso rasch vorgetragenen Konter stand Mik Pihl in der 35. Minute letztlich doch noch die Latte im Weg. So ging es mit einem 2:0 in die Kabine.

FußbFußball-Oberliga Westfalen: ASC 09 Dortmund – RW Ahlen 0:2

Die Hausherren traten offensiv allenfalls in Spurenelementen in Erscheinung. Allerdings beschränkten sich auch die Ahlener im zweiten Abschnitt auf die Verwaltung ihres Vorsprungs. Erst in der 87. Minute wurden die Aplerbecker erstmals gefährlich, als der Ex-Ahlener Daniel Schaffer für Lars Warschewski auflegte, dieser aber an einem Blitzreflex von Bernd Schipmann scheiterte.

In der Nachspielzeit blieb zudem Ismail Budak am ASC-Keeper Jan Held hängen. So blieb es beim 2:0. „Es war eine intensive Partie, in der sich beide Mannschaften nichts geschenkt haben. Dieses Spiel wurde sehr von Zweikampf-Verhalten dominiert“, urteilte RWA-Coach Christian Brischo. Es war bereits der vierte Sieg für ihn und die Ahlener, die mit dem RSV Meinerzhagen und dem TuS Ennepetal punktgleich die Tabelle anführen.

Am Freitag (19 Uhr) gastiert der FC Gütersloh im Wersestadion.