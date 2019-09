Ungleiche Kräfteverhältnisse: Vorwärts Ahlen fertigt ASK Ahlen ab

Geht es weiter nach oben? Oder folgt schon früh in dieser noch jungen Saison der tiefe Fall in das ernüchternde Niemandsland der Tabelle? Diese Fragen galt es für Vorwärts und ASK Ahlen im direkten Aufeinandertreffen zu klären.

Die Antwort darauf gaben die Fußballer vom Lindensportplatz allerdings gleich mit einem dicken Ausrufezeichen. Schließlich fertigte die Elf von Trainer Oliver Glöden den Stadtrivalen mit 4:0 ab und sprang auf den fünften Platz. ASK rutschte derweil auf Rang elf ab.

45 Minuten ohne Feinkost

„Wir haben nur ganz wenig vom Gegner zugelassen“, zeigte sich Glöden nach dem dritten Sieg in Serie mit dem Auftritt seiner Truppe zufrieden. „Wir haben uns von Woche zu Woche gesteigert und einen Minilauf gestartet. Die Jungs haben einfach Spaß am Fußball und bringen das auch auf den Platz“, sagte der Vorwärts Übungsleiter. Ganz anders sah dagegen die Leistung des ASK aus. „Wir haben uns gar nicht gewehrt und uns sehr, sehr schlecht präsentiert. Das war nicht unser Tag“, befand Taner Bayraktar , Sportlicher Leiter bei den Gästen.

Über die gesamte Begegnung blieb das Team von Trainer Serkan Aldemir zu harmlos. Nicht eine richtige Offensivaktion brachte es zustande. „Wir haben vorne viel zu viel herumexperimentiert“, kritisierte Bayraktar. Vorwärts lieferte im ersten Durchgang allerdings auch noch keine fußballerische Feinkost. „Das war sehr zäh“, kommentierte Glöden die ersten 45 Minuten. Lediglich Loris Uhlenbrock hätte mit einer Möglichkeit schon vor dem Seitenwechsel für einen Höhepunkt sorgen können, vergab aber.

Glöden gerät bei Toren ins Schwärmen

Dafür nahmen die Hausherren aber nach Wiederanpfiff ordentlich an Fahrt auf und kombinierten sich gleich mehrfach sehenswert zu Torerfolgen, für die Stefanos Dontsis (52./90.), Moritz Lüdemann (58.) und der eingewechselte Taarik Sait (89.) verantwortlich zeigten. „Unsere Treffer waren alle richtig schön herausgespielt“, schwärmte Glöden. Der Trainer richtet seinen Blick nun weiter Richtung Tabellenspitze.

Die ist für die Gäste unterdessen nur noch durch ein Fernglas zu beobachten. „Wir kommen aus dem Tief leider nicht raus. Eigentlich hatten wir auf die Wende gehofft, aber anscheinend sitzen die Ergebnisse der vergangenen Wochen doch tiefer in den Knochen“, sagte Taner Bayraktar. Das habe man auch an der Leitung und Moral gesehen. „Uns geht es jetzt nicht mehr um den ersten oder zweiten Platz. Dafür sind die Baustellen viel zu groß. Wir müssen die Mannschaft erst mal aus dem Tief rausholen“, stellte der Sportlicher Leiter klar.

Vorwärts: Splett – Krömer (80. Buran), L. Uhlenbrock (72. Nieddu), Lüdemann, Klockenbusch (69. Sait), Aksan, Popil, Dontsis, Ortmann, Schramm, N. Uhlenbrock (83. Kroll)

ASK: Cicek – Taser, Keskin, Sahin (21. Topcu/69. Em. Kurt), En. Kurt, Gemec, Yildirim, Cirak, Colak, Altun (45. Cetinay), Tunc

Die weiteren Resultate des 6. Spieltags im Überblick:

Roland Beckum 2 – Aramäer Ahlen 6:0

Unter die Räder kam Aramäer bei Rolands Reserve. Felix Lukas markierte per Strafstoß früh den Führungstreffer für die Gastgeber (9.). Fast im Gegenzug ließ Nicolas Karagün auf der anderen Seite eine hochkarätige Chance zum Ausgleich liegen. „Das war wie ein Elfmeter ohne Torwart drin“, beschrieb Gäste-Coach Selim Smajkic die groteske Situation. Danach erhöhte der Tabellenelfte durch Hakan Sönmez (25.), erneut Felix Lukas (35./FE) und Zenel Ajazi (42.) noch vor der Pause auf 4:0. In der zweiten Halbzeit setzten Christoph Drube (49.) und Lukas mit seinem dritten Streich (72.) noch zwei weitere Tore drauf. „Ich kann den Jungs vom Kampf her keinen Vorwurf machen. Das Ergebnis ist am Ende vielleicht etwas zu hoch ausgefallen“, sagte Smajkic.

Fortuna Walstedde – TuS Wadersloh 0:2

„Das war das schlechteste Heimspiel, seitdem ich hier Trainer bin. Ich kann das fast gar nicht in Worte verpacken“, war Walsteddes Coach Eddy Chart reichlich zerknirscht. Seine Truppe blieb über 90 Minuten harmlos und tauchte einfach im Kollektiv ab. Wadersloh hatte leichtes Spiel und schrieb sich locker leicht durch Johannes Kleinediekmann (31./42.) drei weitere Zähler auf das Punktekonto.

Westfalia Vorhelm – SuS Ennigerloh 2 3:3

Als „ganz, ganz schwach“ bezeichnete Vorhelms Übungsleiter Dennis Averhage den Auftritt seines Teams gegen das Schlusslicht. Davin Wöstmann netzte zur Führung für die Gastgeber ein (25.). Danach drehte Ennigerlohs Reserve durch Adrian Kardas (27./34.) und Veli-Vural Yalcin (37.) die Begegnung. Vor der Pause besorgte Patrick Lökes noch den 2:3-Anschlusstreffer (40.). Nach dem Seitenwechsel stellte Marvin Brüggemann den 3:3-Endstand her (78.). „Das ist ein herber Rückschlag für uns. Wir haben vor allem im ersten Durchgang richtig schlecht verteidigt und den Gegner gar nicht vor Probleme gestellt“, analysierte Averhage. Seine bittere Erkenntnis: „Wir sind doch noch ein Stück davon entfernt, oben mitzumischen.“

SpVg Oelde – SV Neubeckum 4:4

Tore ohne Ende, aber kein Sieger im Spiel des Zweiten beim Tabellenvierten. Jan Baum (3.) und Marius Brügge (45.+1) erzielten vor dem Pausentee eine Zwei-Tore-Führung für die Oelder. Dominic Kunz egalisierte mit einem Doppelschlag (53./57.). Im Anschluss gingen die Hausherren noch zwei Mal durch Nils Bollmers (78.) und Jan Baum (82.) in Front. Neubeckum meldete sich durch Timo Wagner (81.) und Nabil Katileh (87.) aber beide Male zurück.

SKS Ahlen – Germania Stromberg 1:3

Die dritte Pleite in Folge kassierte Suryoye Ahlen gegen den Tabellennachbarn aus Stromberg. James Khouri schoss seine Farben zwar in Führung (8.), aber keine zehn Minuten später traf Steven David James für die Germanen schon zum Ausgleich (17.). In der zweiten Hälfte gelang den ideenlosen Hausherren keine gefährliche Aktion nach vorne. Stattdessen rutschte der Ball auf der Gegenseite zwei Mal durch – Albert Littau vollendete für Stromberg (74./ 90.+3). „Das war heute Not gegen Elend“, bilanzierte SKS-Spielertrainer Dennis Tulgay. „Stromberg kam nur durch Zufallsprodukte nach vorne und wir gar nicht“, schob er hinterher. Zu allem Überfluss sah Lucas Tulgay nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte (79.).

RW Vellern – Germania Lette 1:1

Lange sah es nach dem ersten Saisonsieg der Hausherren aus. Doch Alexander Klinnert besorgte 13 Minuten vor dem Abpfiff den Ausgleich für Lette. Zuvor hatte Dennis Moya-Alcaide Vellern in Front geschossen (20.). Die Gastgeber machen einen Platz gut und liegen nun auf Rang 14. Die Gäste sind jetzt Neunter.

SuS Ennigerloh – SuS Enniger 0:0

Die Siegesserie der Gastgeber ist gerissen: Zum ersten Mal in dieser Spielzeit gewannen die Ennigerloher nicht, bleiben aber dafür auch in der sechsten Partie ungeschlagen. Im Derby gegen den Tabellenfünften aus Enniger musste sich der Spitzenreiter am Ende mit einem torlosen Remis zufrieden geben.