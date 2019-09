Die Ergebnisse der HLZ-Jugend im Überblick:

Hesselteich-L. – HLZ mA 40:34

Aus einer ungenügenden Deckungsleistung resultierte für die männliche A-Jugend in der Oberliga eine 34:40 (21:21)-Niederlage bei der JSG Hesselteich-Loxten. Dabei fand das HLZ zunächst gut in die Partie. Doch in der Abwehr erreichte kein Ahlener Normalform. Im Angriff hingegen brannten beide Teams ein Feuerwerk ab, so dass es mit einem satten 21:21 in die Pause ging. Bis zur 39. Minute verlief es ausgeglichen (27:27). Im weiteren Verlauf sorgten aber zwei Schwächephasen der Gäste dafür, dass sich die Hausherren immer deutlicher absetzten. „So eine schwache Defensivleistung hatte ich nicht erwartet. Aber man muss auch anerkennen, dass der Gastgeber ein gutes Spiel gemacht hat. Denn wir haben versucht ihn immer wieder vor neue Aufgaben zu stellen, aber am Ende hatte er leider immer eine passende Antwort“, sagte Co-Trainer Thomas Filthaut. Nächstes Spiel: Letmather TV – HLZ mA (Samstag, 16.45 Uhr)

W. Kinderhaus – HLZ mB1 21:24

Das erste von vier Münsterland-Derbys in der neuen Oberliga-Saison entschied die männliche B1-Jugend bei Westfalia Kinderhaus mit 24:21 (14:12) für sich. Die Gastgeber bestachen durch unbändigen Kampf. Die Ahlener wiederum erlaubten sich zu viele einfache Fehler, um das Ergebnis in die Höhe zu treiben. Viele Fehlwürfe, überhastete Abschlüsse und ungewohnte Passfehler standen auf der Mängelliste des Teams von Trainer Frederik Neuhaus . „Wir haben heute nur zu 50 Prozent auf der Platte gestanden“, befand Frederik Neuhaus. Nächstes Spiel: HLZ mB1 – GWD Minden (29. September, 14 Uhr).

Brechten-Lün. – HLZ mC1 27:30

Nach der Auftaktpleite hat die männliche C1 in der Oberliga-Vorrunde ihren ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Martina Michalczik bezwang auswärts die JSG Brechten-Lünen mit 30:27 (13:15). Sie bog dabei einen Halbzeitrückstand nach dem Wechsel um. Nächstes Spiel: Borussia Höchsten – HLZ mC1 (Samstag, 16.30 Uhr)