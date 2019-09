Mit 0:4 katapultierte Vorwärts Ahlen den Stadtnachbarn von ASK in der Vorwoche ins Niemandsland der Tabelle und verschärfte damit noch weiter die Situation der Truppe von Coach Serkan Aldemir, die bislang noch nicht richtig durchstarten konnte. Jetzt wartet auf den Tabellenelften auf heimischem Geläuf gegen Westfalia Vorhelm gleich das nächste Derby. Beide Mannschaften wollen Wiedergutmachung betreiben.

„Wir haben uns beim 3:3 gegen Ennigerloh 2 nicht gut präsentiert und sind jetzt heiß darauf, ein besseres Gesicht zu zeigen“, sagt Vorhelms Trainer Dennis Averhage . Er geht sogar noch einen Schritt weiter: „Eigentlich sind wir sogar dazu verdammt, zu gewinnen, wenn wir den Anschluss nach oben nicht verlieren wollen.“

ASK zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Momentan sind die Fußballer aus dem Wibbeltdorf zwar noch ungeschlagen und holten zwölf Punkte aus sechs Begegnungen, aber der Abstand zu Spitzenreiter Ennigerloh beträgt bereits vier Zähler. In einer ganz anderen Tabellenregion muss sich unterdessen ASK Ahlen herumschlagen.

Die Hausherren sammelten bis jetzt nur sieben Punkte und liegen damit weit hinter ihren Erwartungen. „Ich habe ernste Worte zu den Jungs gesprochen, ihnen aber keine Vorwürfe gemacht. Personell sah es bei uns zum Saisonstart einfach nicht gut aus“, sagt Sportdirektor Taner Bayraktar . Der Kader für das Spiel gegen den Dritten sehe nun aber sehr vielversprechend aus.

„Ich hoffe auf die Kehrtwende. Wir werden in Bestbesetzung auflaufen. Vorhelm ist eine starke Mannschaft. Für uns ist es jetzt aber wichtig, ein Zeichen zu setzen. Uns sollte man weiter auf der Rechnung haben“, kündigt Bayraktar an.

Unterschiedliche Baustellen

Das hat Dennis Averhage auf jeden Fall. „ASK spielt unter seinen Möglichkeiten. Die können aber jeden in der Liga schlagen“, warnt der TuS-Übungsleiter. Von seinem Team fordert er für das Derby vor allem in der Defensive ein anderes Auftreten. „Wir müssen uns viel mehr einbringen und eine ganz andere Körpersprache zeigen, weil wir einfach viel zu viele Gegentore kassieren“, so der Coach.

Bei ASK drückt der Schuh dagegen eher in der Offensive. „Wir müssen vorne konsequenter werden. Denn die Chancenverwertung ist unser großes Manko“, erläutert Bayraktar. Er kann personell aus dem Vollen schöpfen. Bei Vorhelm fehlen Julian Müller, Julian Halbe, Christian Gerdhenrich, Tristan Paul und Christian Schmidt.