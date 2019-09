Das Wichtigste vorweg: Uwe Landau ist neuer Trainer der ASG-Handballerinnen. Und er feierte mit seinem neuen Team gleich einen 40:30 (18:9)-Kantersieg gegen den TuS Recke . Landau übernimmt nach dem Rücktritt von Dogan Aydogdu vorerst bis Weihnachten . Dann möchte er entscheiden, ob er weitermacht.

Trotz des auch in der Höhe verdienten Erfolgs gegen Recke war Landau längst nicht mit allem einverstanden, was er sah. „In der zweiten Hälfte waren wir hinten viel zu schwach. Bei wilden Kreuzbewegungen des Gegners sind wir planlos durch die Gegend gelaufen“, bemängelte Landau. Die offensive Stärke allerdings konnte die defensive Schwäche mehr als ausreichend kaschieren.

Nach einem 5:3, 8:5, 11:7 und 18:9 zur Pause war es im zweiten Abschnitt vor allem Jessica Bruland, die den Vorsprung mit Treffern aus dem Rückraum stetig untermauerte. 20:12, 24:15, 29:20, 33:24 – „Recke kam nie für einen Sieg in Frage“, urteilte Landau. Dennoch habe seine Mannschaft noch viel zu tun. „Die nächsten vier Wochen sind für mich Vorbereitungsspiele. Dann sind wir hoffentlich einen Schritt weiter“, sagt Landau. So lange es im Ergebnis so läuft wie gegen Recke, hat sicher niemand Einwände.

ASG: Bolte, Holtmann – C. Fitzek (7), Exner (2), Bruland (7), Klement (4), Colbatzky (8), Barthel (1), S. Fitzek (2), Drewes (2), Dodt (5/2)