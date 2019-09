Beherzter Biss in die Zitrone: Eintracht Dolberg besiegt Ahlener SG 3

„Die gute Nachricht ist: Viel schlechter können wir nicht spielen. Es tut mir für die Zuschauer leid, dass sie diese Partie ertragen mussten“, konstatierte Schwartz . Die ersten 60 Minuten der noch jungen Spielzeit waren gar nicht nach seinem Geschmack. „Die ASG hat das geschickt gemacht und ganz bewusst lange Angriffe gefahren. Wir haben uns viel zu sehr darauf eingelassen und sind gar nicht ins Tempospiel gekommen“, monierte Schwartz.

Schulz hält ASG noch im Rennen

So liefen die Gastgeber bis zum 7:8 (14.) sogar einem Rückstand hinterher – auch weil sie Ahlens Rückraum Julian Beil nicht in den Griff kriegten. Per Drei-Tore-Lauf riss der SVE die Führung dann wieder an sich, musste in der Folge aber viel investieren, um sie zu verteidigen. In die Kabine ging es nur mit einem 16:14 für die Dolberger.

Handball-Herren-Bezirksliga: Eintracht Dolberg – Ahlener SG III 33:24

Die hatten bereits zuvor auf eine 5:1-Deckung mit Sebastian Supenkamp als Barriere gesetzt und damit allmählich mehr Erfolg. Aber noch hielt Torhüter Tobias Schulz die ASG mit einigen starken Paraden – unter anderem einer Rettungstat in der Luft gegen Nils Rödelbronn (42.) eine Weile im Rennen. Je länger die Begegnung dauerte, desto mehr schwanden bei den Gästen zusehends die Kräfte und die Eintracht eroberte Bälle und kam in den Gegenstoß.

Ab Mitte der zweiten Hälfte hatte sie leichtes Spiel und enteilte über 22:17, 27:21 und 30:23. Dabei leistete sie sich sogar insgesamt noch zehn Fahrkarten. Trainer Andreas Schwartz war deshalb einigermaßen reserviert und ließ sich von der Höhe des Auftaktsiegs nicht die Sinne vernebeln. „Es kommen noch ganz andere Aufgaben auf uns zu“, so Schwartz.