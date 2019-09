Substanzverlust zu groß

Die Ergebnisse der HLZ-Jugend im Überblick:

Letmather TV – HLZ mA 22:22

„Es war leistungsgerechtes Remis und mehr wäre auch für uns nicht verdient gewesen“, sagte Trainer Thomas Filthaut nach dem 22:22 beim Letmather TV. Bis auf die ersten elf Minuten lief seine Truppe permanent einem Rückstand hinterher. In der 47. Minute gelang den Ahlenern wieder der Ausgleich. Abschütteln ließen sie sich nun nicht mehr. Nächstes Spiel: HLZ mA – Soester TV (Sonntag, 15 Uhr)

HLZ mB1 – GWD Minden 26:36

Personell arg dezimiert, unterlag die männliche B1-Jugend in der Oberliga ihrem Dauerrivalen aus Ostwestfalen mit 26:36 (16:21). Zehn Minuten mobilisierte das HLZ in beiden Halbzeiten alle Kräfte, dann aber war es Minden nicht mehr gewachsen. „Wir haben unter der Woche zum Teil nur mit drei Feldspielern trainiert. Das habe ich in der Form auch noch nicht erlebt“, sagte Trainer Frederik Neuhaus. Nächstes Spiel: SG Menden Sauerland Wölfe – HLZ mB1 (6. Oktober, 15 Uhr)

JSG Brechten /Lünen – HLZ mB2 14:25

Ihren zweiten Saisonsieg in der Verbandsliga landete die männliche B2-Jugend beim 25:14 (12:7) bei der JSG Brechten/Lünen. Nächstes Spiel: ASV Hamm – HLZ mB2 (6. Oktober, 16.30 Uhr)

Borussia Höchsten – HLZ mC1 21:51

Der Ortsname hätte kaum passender sein können. In Dortmund-Höchsten fuhr die männliche C1-Jugend einen ihrer höchsten Auswärtssiege überhaupt ein. 51:21 (23:9) hieß es am Ende gegen bemitleidenswerte Gastgeber. In der vollkommen einseitigen Oberliga-Partie war für die Ahlener nach der Pause sogar noch Gelegenheit für einige Experimente, ohne dass der Spielfluss darunter gelitten hätte. Nächstes Spiel: HLZ mC1 – ASV Senden (Sonntag, 11 Uhr)

ASV Hamm – HLZ wB1 11:18

Das tat gut: Die weibliche B1-Jugend hat in der Oberliga-Vorrunde nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt ihren ersten Sieg eingefahren. Besonders schön, dass das ausgerechnet gegen den Rivalen ASV Hamm der Fall war. Dem gestatteten die Ahlenerinnen in der ersten Hälfte lediglich zwei (!) Tore. Trotz einer Steigerung gelang es Hamm nicht mehr, den 2:9-Pausenrückstand noch entscheidend zu verkürzen. Nächstes Spiel: HLZ wB1 – SC DJK Everswinkel (6. Oktober, 15 Uhr)

HLZ wC1 – Steinhagen 27:19

Ihren ersten Saisonsieg in der Oberliga-Vorrunde feierte auch die weibliche C1 beim 27:19 (12:11) gegen die Spielvereinigung Steinhagen. Ausschlaggebend dafür war eine starke zweite Hälfte, in der die Ahlenerinnen das Spiel in die gewünschte Bahn lenkten. Nächstes Spiel: TuS Jöllenbeck – HLZ wC1 (Sonntag, 14 Uhr)